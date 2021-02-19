1. Оккупанты арестовали всех задержанных во время вчерашних обысков крымчан. Эрнеста Ибрагимова, Тимура Ялкабова, Олега Федорова, Ленура Сейдаметова, Азамата Эюпова и Яшара Шихаметова отправили в СИЗО на 2 месяца. Поддержать репрессируемых собралось более 300 человек. Оккупанты, испугавшись, стянули автозаки, выставили оцепление из вооруженных ублюдков в балаклавах и фиксировали на видео лица неравнодушных людей. Позже кто-то из них окажется на месте арестантов в качестве очередного “террориста”. Но оккупантам не удастся запугать и разрушить единство, которое находится на генном уровне у крымскотатарского народа

2. Паблик ватнейший. Не заходит ФСБ пикчерз крымчанам. Говень, ты закончилась в Крыму. Только понаехи выразили слова одобрения в комментариях к статье “ФСБ задержала в Крыму исламистов, готовивших теракты”. Большинство же в эти сказки не поверили: “Понаехам сказки про татар-террористов "заходят". Потому что им ЭТО НРАВИТСЯ. Они ЖАЖДУТ повторения 1944 года. Насколько возможно, буквально. А то, что это липа, их не парит. Главное, результат по душе — депортация из Крыма крымчан. Им не нужен закон. Им скрепы нужны — подлость, ложь и воровство”, “Пару лет назад довелось побывать в больнице. В отделении лежал дедок-понаех из Сибири. Очень был доволен Крымнашем, путлером, отличным крымским климатом. Но вот крымские татары… Если бы не они, жизнь вообще была бы прекрасной”

3. Оккупанты в Симферополе продлили до 2 июня 2021 года срок содержания под стражей политзаключенному Бектемирову Вадиму, который до ареста проводил дуа (молитвы) в поддержку семей политзаключенных, организовывал передачи арестованным крымским татарам, посещал судилища. Дома крымчанина ждут трое деток

4. Оккупанты в Симферополе продлили арест задержанному 7 июля 2020 года крымчанину Эмилю Зиядинову на полгода. Политузник останется в СИЗО минимум до 4 августа. Оккупанты собираются незаконно этапировать его в Ростов-на-Дону. 4 сына и жена ждут отца дома

5. Российские оккупанты опубликовали лживую статистику, согласно которой “Крым оказался в десятке регионов по числу зарегистрированных преступлений террористического характера и в пятерке регионов по количеству людей, совершивших такие деяния”

6. Главное управление разведки Министерства обороны Украины установило кадровых сотрудников ФСБ россии, причастных к разведывательно-подрывной деятельности против нашей страны. Известны данные 103 человек, 33 из которых находятся в Крыму, некоторые награждены медалями за захват Крыма.

7. “Посейдон” ВМС США долго работал у юго-западного Крыма, потом решил “прогуляться” восточнее. А у румынского побережья работает самолёт дальней разведки AWACS

8. Постпред Украины в Крыму обсудил с директором Северо-Крымского канала укрепление дамбы, которая перекрывает воду на полуостров. Это позволит значительно улучшить меры по мелиорации южных районов свободной от рашистов Херсонщины

9. #ПутинКрымРоссияНавсегда — под таким хэштегом Гоблин предложил делиться новостями к седьмой годовщине оккупации. Тут норм Вера из Симферополя изложила: “А что нового в жизни крымчан и приезжих? Вода продолжает идти мутная. Всё так же временный график. Горячей воды и не ждите, говорит сотрудница бойлерной. А недавно на дверях подъездов появилось объявление — такого-то числа всем быть дома. Придут представители газовой службы и за такую-то проверку вы заплатите 500 рублей, за такую-то — 300, за такую — 400. Даже не знаю, кто двери открывал, чтобы расстаться с деньжатами. В общем, ничего нового. Цены растут, налоги давят, поборы нарастают. Мост таки построили, хотя ледоход на прочность его еще не проверил. Аэропортом похвастались. Правда, он пустует, как и железная дорога. Трасса "Таврида" разрушила все посадки около полей, сдерживающих воду и ветра. Предгорья разбомбили на стройматериал. С водой ситуация не улучшится, а будет только хуже. Ну, и отравленный Армянск — как "вишенка на тортик". Про разворованные предприятия со времен Украины я промолчу. Все об этом читали. На днях знакомые ребята попросили у меня аккаунт в Гугле для предприятия, в котором и я принимаю участие. Они не знали, что я из Крыма. Пришлось признаться. Ибо санкции. А я не хочу попасть в черный список. Всё. Достижения кончились. Крыть нечем”

10. “ЯЛТА RIP. Нашумевшая история про усадьбу в Ялте получила продолжение. Это катастрофа, товарищи! Под шумок враги Ялты и ее жителей лишили статуса культурного наследия парк на территории усадьбы. И никто из администрации города даже не дернулся. Месяца не прошло, как “неожиданно” всплыл проект варварской застройки усадебной территории. По плану они хотят полностью стереть с лица земли все остатки старой Ялты. Нельзя этого допустить. Как потом детям в глаза смотреть, как с этим жить?”, — сокрушается ватоголовая Екатерина Петухова, которая до сих пор, судя по ее Фейсбуку, счастлива от оккупации Крыма россией

11. Если помните, мы не раз рассказывали, как говень навязала в жутко невыгодный лизинг свои корыта-автобусы. Гоблины отбрыкивались, но не смогли. Оно — хлам, две трети стоит, ремонтировать не за что. А лизинг — 300 млн — занеси. Теперь предприятие в Крыму на грани банкротства. Как кричат бабки-балалайки: “МАсква пАдарила”.

12. Окупований Крим, Євпаторія. У дитячому таборі “Алиє паруса”, який за роки окупації перетворився на гримучу суміш дитячого мілітарі-центру, військомату й вербувального пункту, пройшов майстер-клас для путлєр’югенду по розбиранню-збірці АК, присвячений дню інтервента. К войне готовят детей по всему Крыму

P.S. Еще раз в завершении выпуска процитирую слова Роксоланы, с которыми полностью согласен: “Понаехам сказки про татар-террористов "заходят". Потому что им ЭТО НРАВИТСЯ. Они ЖАЖДУТ повторения 1944 года. Насколько возможно, буквально. А то, что это липа, их не парит. Главное, результат по душе — депортация из Крыма крымчан. Им не нужен закон. Им скрепы нужны — подлость, ложь и воровство”.

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