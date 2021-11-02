1. Первого ноября оккупанты устроили очередные массовые задержания крымских татар в Симферополе. Известны имена 19 задержанных человек, включая женщин, в том числе одну беременную, и гражданских журналистов, которые пришли в качестве слушателей на судилище по красногвардейскому “делу Хизб ут-Тахрир”. Сегодня было запланировано рассмотрение апелляционной жалобы на приговор политзаключенным данного дела. Позже на адвоката Эдема Семедляева, который приехал в “отдел полиции Центрального района” Симферополя для оказания юридической помощи задержанным, оккупанты составили административный протокол за “неповиновение полиции”.

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2. Страшные крымские будни — это задержания и аресты, причем с каждым годом рашисты издеваются над все большим количеством людей, а задержания и обыски становятся более массовыми. В этой борьбе против коренного народа оккупанты не пощадят никого — ни беременных женщин, ни больных стариков, ни детей! Посмотрите, как прошел сегодняшний день.

3. Флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО. Тем временем американский ракетный эсминец USS Porter (DDG78) типа Arleigh Burke в рамках планового патрулирования уже вошел в Черное море для взаимодействия с партнерами Североатлантического альянса. За ним ведут слежку наложившие в штаны корабли Черноморского флота российских оккупантов.

4. По ссылке прочтите о текущем порядке пересечения админграницы между временно оккупированным россией Крымом и свободной территорией Украины, с учетом сложившейся коронавирусной обстановки и введенных ограничений.

5. Обнюхавшийся коксом Лавров снова заявил, что россиюшка спасала нас, крымчан, в 2014 году от Правого сектора и “угрозы полного уничтожения”. И ведь есть идиоты, которые в эти бредни свято верят; но вот в Крыму, столкнувшимся с реалиями российской оккупации, таких полоумных становится все меньше. Под угрозой уничтожения мы находимся именно сейчас.

6. Пропагандонша Скабеева на федеральном канале злорадствует, предвкушая в своих фантазиях, как из-за очередной российской подлости в Украине будут мерзнуть дети в детских садах и пациенты в больницах. Один народ и мышебратья. Что тут ещё скажешь…

7. ХАхлы опять замерзли… В Севастополе: “Уважаемый губернатор Развожаев, отопительный сезон в Севастополе — не для всех? Я ЗАМЕРЗАЮ!”, — с таким плакатом на одиночный пикет вышел замерзающий житель города.

8. За 31 октября в оккупированном россией Крыму выявили 1081 новый случай заболевания коронавирусом, что стало новым рекордом для полуострова. 31 пациент скончался. Всего на полуострове с марта 2020 год, только по официальным данным, заболело 136 887 человек, 4395 пациентов умерло.

9. “Это было уютное место отдыха и туристическая стоянка Фундук с источником Афениз, беседками и памятником партизанам на 109-м туристическом маршруте от Баклинского городища в долины рек Бодрак и Альма. Еще в конце августа 2021 года ничего не предвещало… Сейчас, в октябре-ноябре, все подходы, подъезды к урочищу огорожены 2-метровым забором с предупреждающими знаками. Метки маршрута убраны. Забор огораживает лес вдоль бетонки Первомайского карьера, и от урочища Дурной яр поворачивает в сторону села Кизиловое”, — написала ватница, с ужасом увидев новые заборы. Еще в конце августа 2021 года ничего не предвещало, говоришь???!!! Предвещало еще в марте 2014-го!!!

10. Форосский парк. Ватники не сдаются! Второй молебен! Только аквафреши берите — чтобы весело махать на молебне: на второе ноября попы ФСБ РПЦ анонсировали второй молебен в поддержку защитников уничтожаемого россией Форосского парка.

P.S. “Ну нет слов!!! Ну это финиш!!! Турист, посреди набережной (Гурзуфа)!!! Растянул свои портянки и обносит оливки! С листьями, с ветками! Деловито так! Невозмутимо! И дрючки где-то же нашёл, падло! Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!” (видео).