Новости Крымнаша. Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!

КРЫМский банд*ровец
КРЫМский банд*ровец
Общество / Мнения
4 минуты
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Новости Крымнаша. Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!

1. Первого ноября оккупанты устроили очередные массовые задержания крымских татар в Симферополе. Известны имена 19 задержанных человек, включая женщин, в том числе одну беременную, и гражданских журналистов, которые пришли в качестве слушателей на судилище по красногвардейскому “делу Хизб ут-Тахрир”. Сегодня было запланировано рассмотрение апелляционной жалобы на приговор политзаключенным данного дела. Позже на адвоката Эдема Семедляева, который приехал в “отдел полиции Центрального района” Симферополя для оказания юридической помощи задержанным, оккупанты составили административный протокол за “неповиновение полиции”.

Новости Крымнаша. Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!
Новости Крымнаша. Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!
Новости Крымнаша. Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!
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Новости Крымнаша. Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!

2. Страшные крымские будни — это задержания и аресты, причем с каждым годом рашисты издеваются над все большим количеством людей, а задержания и обыски становятся более массовыми. В этой борьбе против коренного народа оккупанты не пощадят никого — ни беременных женщин, ни больных стариков, ни детей! Посмотрите, как прошел сегодняшний день.

3. Флагман Шестого флота ВМС США USS Mount Whitney направляется в Черное море для проведения операций с партнерами по НАТО. Тем временем американский ракетный эсминец USS Porter (DDG78) типа Arleigh Burke в рамках планового патрулирования уже вошел в Черное море для взаимодействия с партнерами Североатлантического альянса. За ним ведут слежку наложившие в штаны корабли Черноморского флота российских оккупантов.

4. По ссылке прочтите о текущем порядке пересечения админграницы между временно оккупированным россией Крымом и свободной территорией Украины, с учетом сложившейся коронавирусной обстановки и введенных ограничений.

5. Обнюхавшийся коксом Лавров снова заявил, что россиюшка спасала нас, крымчан, в 2014 году от Правого сектора и “угрозы полного уничтожения”. И ведь есть идиоты, которые в эти бредни свято верят; но вот в Крыму, столкнувшимся с реалиями российской оккупации, таких полоумных становится все меньше. Под угрозой уничтожения мы находимся именно сейчас.

6. Пропагандонша Скабеева на федеральном канале злорадствует, предвкушая в своих фантазиях, как из-за очередной российской подлости в Украине будут мерзнуть дети в детских садах и пациенты в больницах. Один народ и мышебратья. Что тут ещё скажешь…

7. ХАхлы опять замерзли… В Севастополе: “Уважаемый губернатор Развожаев, отопительный сезон в Севастополе — не для всех? Я ЗАМЕРЗАЮ!”, — с таким плакатом на одиночный пикет вышел замерзающий житель города.

Новости Крымнаша. Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!

8. За 31 октября в оккупированном россией Крыму выявили 1081 новый случай заболевания коронавирусом, что стало новым рекордом для полуострова. 31 пациент скончался. Всего на полуострове с марта 2020 год, только по официальным данным, заболело 136 887 человек, 4395 пациентов умерло.

9. “Это было уютное место отдыха и туристическая стоянка Фундук с источником Афениз, беседками и памятником партизанам на 109-м туристическом маршруте от Баклинского городища в долины рек Бодрак и Альма. Еще в конце августа 2021 года ничего не предвещало… Сейчас, в октябре-ноябре, все подходы, подъезды к урочищу огорожены 2-метровым забором с предупреждающими знаками. Метки маршрута убраны. Забор огораживает лес вдоль бетонки Первомайского карьера, и от урочища Дурной яр поворачивает в сторону села Кизиловое”, — написала ватница, с ужасом увидев новые заборы. Еще в конце августа 2021 года ничего не предвещало, говоришь???!!! Предвещало еще в марте 2014-го!!!

Новости Крымнаша. Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!
Новости Крымнаша. Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!
Новости Крымнаша. Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!
Новости Крымнаша. Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!

10. Форосский парк. Ватники не сдаются! Второй молебен! Только аквафреши берите — чтобы весело махать на молебне: на второе ноября попы ФСБ РПЦ анонсировали второй молебен в поддержку защитников уничтожаемого россией Форосского парка.

Новости Крымнаша. Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!

P.S. “Ну нет слов!!! Ну это финиш!!! Турист, посреди набережной (Гурзуфа)!!! Растянул свои портянки и обносит оливки! С листьями, с ветками! Деловито так! Невозмутимо! И дрючки где-то же нашёл, падло! Это орда. Дикари. Они уничтожат Крым!” (видео).

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Источник:crimeaua1.wordpress.com
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