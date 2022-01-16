1. Оккупанты в Крыму продлили арест политзаключенного журналиста Владислава Есипенко до 18 марта 2022 года. Решение вынесено кровавыми руками преступницы в мантии Аллы Овчинниковой.

2. "Важно, чтобы о них не забывали", — супруга политзаключенного Азиза Ахтемова впервые посетила мужа в СИЗО и обратилась к общественности с просьбой не забывать о политузниках Кремля и их семьях.

3. Оккупанты в Крыму гонят военную технику на админграницу с материковой частью Украины.

Правда, доезжают не все — некоторые ломаются по дороге.

4. Вся Ялта облеплена такими бумажками: "В соответствии с постановлением администрации города Ялта от 30.12.2021 … О признании многоквартирного дома … аварийным и подлежащим сносу". Далее перечислены документы, с которыми жильцам необходимо явиться в оккупационную комендатуру, но многих документов у людей нет, т.к. оккупанты не выдавали права собственности там, где считали нужным для себя этого не делать! "Реновация" началась! Вон с пляжа! А хто не желает, просто сгорит. В Ялте пожар за пожаром после Нового года. Местные жители в ужасе: "У Павленко пониженная социальная ответственность перед жителями Ялты, и повышенная — перед толстыми кошельками. Гнать ее надо. Сколько беды ялтинцы хлебнули за ее правление, сколько смертей на ее совести", "Дождались. Вот они и камни с неба на тихую гавань", "Да нормально все. Высотку поставят без парковки и зелени, и наступит счастье. А вы выезжайте в Норильск — там хорошо", "(Рашистка пишет) На Украину пусть едут, и будет им счастье", "Не говорите людям, куда им ехать — и они не скажут, куда вам пойти".

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5. Ялта. "Три дня назад на доме вилла С. Татариновой, признанном памятником культурного наследия, повесили объявление об аварийности и сносе". Капец, что творится — палят, выселяют. Янина не зря орден путина имеет — "За трофеи".

6. Симеиз. Охр*неть! С кишками на выход! Вы тоже того, аварийные!

7. Алупка. Дом фотографа Циммермана. Он работал в конце 19-го века в Севастополе ретушером у фотографа Райниша. В 1908 году построил дом в Алупке (ул. Ленина, 18). Известен Циммерман среди СКРЕП тем, что проводил съемку императора Николая II при освящении храма Александра Невского… СНОСЯТ! Похоже, говень ВЕСЬ ЮБК сносит. Архитектуру, которая определяла изюминку наших городков. Капец просто! И скрепы их нифига не останавливают! Говень — это АБСОЛЮТНЫЙ беспредел!

8. Ялта была до оккупации городом счастья, а теперь — вырубленный гламур а-ля говень: "Этот проект в Ялте сейчас осуществляется на месте зеленого хвойного склона — части Массандровского парка. Деревья, которые насаживались сотрудниками гостиницы Ялта-Интурист, вырублены под корень, город удовлетворился компенсацией в 4,6 млн рублей и дал добро на строительство в 500-метровой зоне моря этого монстра. Стало понятно, почему Администрация Ялты стремится всеми силами наступить на горло жителям и уничтожить Массандровский пляж, протянув променад с торгово-офисными рядами до этого монстра, тем самым обеспечив инфраструктуру для него. Логично с точки зрения бизнеса, ведь с инфраструктурой апартаменты будут продаваться дороже (продажа уже идет). Что получат жители и гости Ялты? Променадную зону, аналогичную Приморскому пляжу, с торгово-офисными центрами. Что потеряют? Массандровский пляж, который и без того узкий, станет еще уже, так как часть, где теневые перголы, окажется под бетонным перекрытием первого уровня променадной зоны. Тень от этажей променада оставит пляж без солнца (после обеда). И придется навсегда забыть о неповторимой душевной атмосфере, царящей сейчас, дизайну, озеленению, чистоте, о мероприятиях, концертах и праздниках, проводимых круглый год на лучшем пляже Крыма и всей россии. Бетонный монстр навсегда уже поглотил зеленую рощу, являющуюся частью Массандровского парка. Архитектура здания — чисто коммерческая, унылая и однообразная. Расположено высотное 10-этажное здание с длинным фасадом параллельно морю, что не практикуется нигде в мире и является в высшей степени вызывающим и наглым, как с моря — вид на эту огромную бетонную стену, так и с ул. Дражинского, где перекрывается вид на море. Бетонный монстр находится над пляжами в защитной зоне моря, чем нарушается закон о 500-метровой зоне. Украсит Ялту это коммерческое здание??? НЕТ!!! Тогда зачем оно?"

9. "Откуда приехали эти криворукие и равнодушные люди? Наш город всегда весной наполнялся ароматом цветущего миндаля. А теперь просто делают пустыню!", "Растущим кленам вдоль дороги на Горпищенко ломают ветки, не обрезают, а ломают, выкручивают!" — ватники в Севастополе жалуются на завезенных оккупантами строителей, которые массово рубят деревья. ЗАТО БЕЗ Б*НДЕР!

P.S. Ялтинские ватники публикуют ролики под названием: "Очень похоже, что крымчане ошиблись с выбором в 2014 году". Это так ватники обсуждают угробленную оккупантами медицину, да и не только ее. Другие жители Крыма комментируют: "Потому что плевать они на нас хотели! Что еще надо с вами сделать, чтобы вы это поняли?", "Похоже, крымчане не делали никакого выбора — это военная оккупация россией территории Украины, попытка аннексии. А 30% наших идиотов дымовой завесой отработали".