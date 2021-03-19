1. 18 марта 2014 года, ровно семь лет назад, россия завершила военную спецоперацию по оккупации Крыма, объявив о “присоединении” полуострова. В этот же день российские оккупанты убили Сергея Кокурина — украинского прапорщика из автоматов расстреляли российские военные, которые ворвались на территорию картографического центра в Симферополе. Картографический центр штурмовал диверсионный отряд, которым командовал Игорь Гиркин. Через две недели Кремль перебросил Гиркина с ихтамнетами в Славянск, где они развязали войну. 6 апреля 2014 года оккупанты в Крыму расстреляли из автоматов украинского военного Станислава Карачевского. По ссылке прочтите истории крымчан, погибших за Украину в Крыму и на Донбассе

2. 18 марта 2014 года состоялись похороны Решата Аметова, который был похищен 3 марта и зверски замучен до смерти т.н. “самообороной Крыма” за одиночный пикет против оккупации. Так проходил захват Крыма “без единого выстрела”. В 2017 году Аметову посмертно присвоено звание Героя Украины. Без отца остались трое деток

3. После созванного 17 марта россией неформального заседания Совета Безопасности ООН по Крыму 19 стран — Австралия, Бельгия, Болгария, Канада, Чехия, Эстония, Франция, Грузия, Германия, Ирландия, Латвия, Литва, Нидерланды, Норвегия, Польша, Словакия, Украина, Великобритания и США — опубликовали совместное заявление с призывом прекратить оккупацию украинского полуострова

4. Казармы вместо курорта: прочтите о том, как россия превращает оккупированный Крым в военную базу

5. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс продолжит усиливать свое присутствие в Черноморском регионе из-за оккупации Крыма и использования его россией для наращивания военной мощи

6. Политзаключенного белогорского “дела Хизб ут-Тахрир” Азамата Эюпова оккупанты отправили на карательную психиатрию

7. “Оказались в роли крепостных холопов, которые не имеют права высказывать свое недовольство” — Заир Смедля рассказал о том, как изменился Крым за семь лет российской оккупации

8. Парад холуев можно считать открытым! Гоблин бросился по бумажке вылизывать луноликому пятую точку до блеска после того, как Байден назвал путина убийцей!

9. Застройщик Форосского парка заявил, что среди уничтоженных деревьев краснокнижных якобы нет, а также пообещал рабам трудоустройство, чтобы те сейчас сидели тихо. Но рабы не верят: “Деревья были уникальными, а не вот это вот всьо”, “Красиво звучит — застройщик ПАРКА!”, “Уже мыс Сарыч вырубают, и нехилым таким заборчиком обносят”, “Хорошо, хоть крестьян сечь плетьми не обещают. Пожалел волк кобылу, оставил ей хвост да гриву”, “В Крыму столько заброшенных, разрушенных зданий бывших санаториев, детских лагерей… Сносили бы все это и строили новое”

10. В Форосе ускоренными темпами идет интеграция в родную говень: заборы стали обносить колючей проволокой

11. Крым.Реалии попросили крымских общественников, в том числе ватных, высказать мнение о том, как изменилась жизнь крымчан за 7 лет оккупации. Сергей Акимов: “Она начала меняться с первых дней "крымской весны" в худшую сторону. Все началось с переоформления разного вида документов. Некоторые документы, например, на частную собственность, люди до сих пор не могут переоформить. Инфраструктура особо не изменилась, хотя надо признать, много делается и строится. Но все это, в конечном итоге, не для людей, а очень часто даже создает проблемы крымчанам. Например, мы все помним, как ремонтировали дороги, тогда весь Крым стоял в пробках. И посмотрите сейчас на эти дороги, которые только пару лет назад отремонтировали — качества нет. По поводу прав и свобод — крымчане сейчас оказались между двух огней. Они, по сути, и "недоукраинцы", и "недороссияне". По поводу внутренней свободы можно сказать так: если тебя российская жизнь устраивает — ты экстремал, если не устраивает — ты экстремист. Каждый новый день приносит что-то новое — новые ограничения прав, новые ущемления свобод, подорожание жизни и тому подобное”. Павел Степанченко/пиНжак: “Цифру в 97%, как в 2014 году "проголосовали" крымчане на т.н. референдуме, сейчас уже не нарисовать — ни в вопросе присоединения полуострова к россии, ни в любви к путину! Пенсионеры уже челобитную не отбивают, пенсии в 12 тысяч с трудом хватает на выживание с крымскими ценами. Сказка про сытое будущее и социальную платформу, как при СССР, пробила дно, оставив крымчан у пустого корыта. Цены в Крыму московские, а зарплаты провинциальные. В Крыму, да и по всей россии, отсутствует свобода слова, СМИ превратили в рупор пропаганды”. Рагим Гумбатов: “Если в 2013 году у нас действовали около сорока национально-культурных организаций с республиканским статусом, то сейчас их всего около полутора десятков — остальные не смогли пройти перерегистрацию. Так же обстоят дела с бизнесом — уменьшается число предприятий и предпринимателей. Раньше свое недовольство действиями властей, коррупцией чиновников мы выражали более свободно, не опасаясь последствий. Сейчас, если перефразировать известный манифест коммунистической партии, призрак страха бродит по Крыму”. Алексей Назимов: “Не могу сказать, что жить стало лучше, но "жить стало веселей"! Постоянный рост цен на продукты питания, коммуналку, на фоне уменьшающихся доходов граждан. Медицинские услуги оставляют желать лучшего: чтобы попасть на прием к узкому специалисту, приходится ждать недели две по предварительной записи. Ухудшающаяся экология. Теперь еще добавилась проблема с водоснабжением”. Эмине Ибраимова: “Впереди — курортный сезон, а водохранилища пустые! Деревьев становится меньше, а заборов больше. Цены просто космические. Силовики борются не с коррупционерами и бандитами, а с верующими людьми. Этот список можно долго продолжать, но зачем? Все и так понятно. Нас окружает неопределенность и неуверенность в завтрашнем дне. Самое неприятное, что все эти тенденции лишь усугубляются”

12. Спогади. 7 років тому, в день так званого “рехферєндума”, канал ATR показував фільм “Враг у ворот”.

13. В Керчи сриколоры повыбрасывали как ненужные тряпки

P.S. Сегодня мы вспоминали Решата Аметова, похороны которого состоялись ровно 7 лет назад. А еще я вспомнил его пост на Фейсбуке, который он написал 2 марта 2014 года, за день до похищения и последующего зверского убийства: “РУССКИЙ ДРУГ. ЕСЛИ ПРИКАЖУТ, ТЫ ПОЙДЕШЬ В МЕНЯ СТРЕЛЯТЬ?”. Решат Аметов тогда еще не знал, что те, кого он отчаянно назвал друзьями, всего спустя сутки затолкают его в машину только за то, что он был против российского вторжения. Причем сделают это даже без всякого приказа — по зову своего черного сердца.

Редакция сайта не несет ответственности за содержание блогов. Мнение редакции может отличаться от авторского.