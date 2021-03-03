1. Оккупанты руками т.н. “ялтинского судьи” Сергея Смирнова бросили в психбольницу политузника, правозащитника Юнуса Машарипова, которого арестовали в сентябре 2017 года. Машарипов подвергался жестоким пыткам, после которых на камеру ФСБ согласился с тем, что подброшенные ему якобы взрывчатые вещества принадлежат ему

2. Оккупанты нагрянули в дома крымчан, которые активно выступают против уничтожения Форосского парка. Ватники в ужасе. Говорят, что они “мирные люди”, и не ожидали, что к ним так начнут относиться высвободители

3. “На ночь глядя к активистам послали гостей в форме! Ко мне лично приходили три человека в форме. На людей давят, запугивают!”, “Не только парки и деревья идут под бульдозеры! Так же относятся и к людям! СМИ приезжают, снимают, потом получают команду молчать, и на экраны попадает та картинка, которая нужна чиновникам” — скулят ватники. А в 2014 разве не так было? Чего теперь воете?

4. Форос. Ватоголовые записали очередное обращение к путину с просьбой опять спасти их. Говорят, что очень рады седьмой годовщине спасения, но теперь жалуются, что “в наш общий дом пришла беда”. То, что эта беда и есть россия, до ваты не дошло: “В эти дни вся россия и мы вместе с ней отмечаем седьмую годовщину начала Крымской весны. И сегодня мы, крымчане, снова просим Вас, нашего президента, о помощи. В наш общий дом пришла беда. Мы, крымчане, не понимаем, почему ведомство, которое обязано защищать природу, по сути, работает на застройщиков. Форосскому парку уже причинен колоссальный ущерб. Что будет дальше, страшно даже представить. Владимир Владимирович, семь лет назад Вы сказали: “Крым имеет для россии сакральное значение”. Помогите нам”. Тупоголовые!

5. Комменты ваты под видео из Фороса прекрасны: “Парк уничтожают, мы не голосовали за такую россию! Позор Аксенову!!”. Да-да, это все Аксенов. У ваты челюсть свернется, если они луноликого в чем-то обвинят. Орки отдерибанили Форосский парк конторе из Татарстана

6. Рашист Денис Ваньжа продал все в Екатеринбурге и в 2016 году с женой и 4 детьми понаехал в Крым. Оккупанты ему даже денег дали (в рамках программы замещения местного населения), и понаех открыл ферму, которую пиарили пропагандоны в качестве “примера возможностей развития бизнеса в республике”. Спустя 5 лет, “ссылаясь на украинские законы”, оккупанты решили отобрать землю, причем не только у него, но и у нескольких других фермеров. Уже наложен арест. Рашист воет и взывает к справедливости, ведь ему так нравилось жить на ворованной украинской земле. Кстати, рашист вместе с семьей жил на ферме, т.е. фактически остался бомжом

7. Оккупанты снова засрали нефтепродуктами Стрелецкую бухту в Севастополе. Жители города комментируют: “Ужас! Никогда такого не было!!!!”, “И вот опять”, “И не было такого, живём там, вонь — кошмар”, “Ужас, зачем так делать”, “Эхо войны?”, “Хана курортному сезону!!!!”, “Там списанные корабли режут с другой стороны бухты, у них там то горит что-то, то остатки мазута сливаются”

8. Зато без бандер! Трех понаехавших чеченцев оккупанты будут судить в Крыму за похищение человека, пытки и требование выкупа. Севастопольские пропагандоны тем временем напомнили о подвигах других чеченцев в Крыму: “Ранее два кавказца в Феодосии похитили двух школьниц и насильно увезли их на Кубань. До этого три десятка пьяных чеченцев напали на дом жителя Симферополя. Перед этим ЧП уроженцы Чечни избили охранников рынка в Евпатории. Другие чеченцы похитили жителя Ялты. Кроме того, чеченцы избили помощника главы ялтинской администрации. Также "Примечания" писали о том, что конфликт между крымчанином и жителем Чечни закончился смертью”

9. Новым заместителем т.н. “губернатора” Севастополя Развожаева оккупанты назначили понаеха из Москвы Николая Гордюшина, который будет дерибанить город. У рашистов это называется — “курировать Департамент архитектуры и градостроительства, а также Севнаследие”

10. “Такое чувство, что местных больше нет в Севастополе, одни понаехавшие”, — написал ватник. И это правда. Поэтому будьте внимательны, когда читаете крымские группы. Там понаехи массово пытаются выдавать себя за нас

11. Давайте послушаем преступницу Поклонскую, которая к 7 годовщине оккупации Крыма рассказала о процветании полуострова: “Питьевой там (в Крыму) вообще нет, потому что она не очищается уже, как раньше, когда-то, когда более-менее была чистая. Сейчас пить эту воду абсолютно нельзя. Но вопрос стоит даже в элементарном праве людей на хозяйственный нужды: помыть ребенка, помыть посуду, покупаться, смыть унитаз — я извиняюсь за такие подробности — но и этого уже нет. По времени дают воду. Вода из крана бежит ржавая, с неприятным запахом, она застойная, ее не очищают. Она опасна, люди заболевают разными кожными болячками и инфекционными кишечными расстройствами. Кроме того, страдает фермерское хозяйство. Поля поливать нечем, воды нет. Если раньше в Северо-Крымском канале были специальные сооружения, которые воду доставляли до сельскохозяйственных полей и пресной водой поливали поля, то сейчас такой возможности нет. Все высохло, ничего выращивать невозможно, фермеры страдают, терпят убытки, земля портится”

12. “В Госдуме призвали Киев прекратить шантаж Крыма водой”. Аттракцион невиданной наглости продолжается. Согласно Женевской конвенции и первой статьи Европейской конвенции по правам человека, обеспечение населения оккупированной территории всем необходимым (в том числе водой) лежит на оккупанте. Объясните уже наконец этим кокаинщикам!

P.S. Понаехавший нацист Горный вслед за ватниками из Фороса записал видео, в котором плачется, что крымчане стали проукраинскими: “Я безумно был рад возвращению Крыма в россию. Я рассказывал сколько про крымских этих жуликов, про украинских жуликов… но украинские жулики до такого не опускались, чтобы просто уничтожать и грабить так… Они мечтать не могли, как это происходит при россии. Но то, что я сейчас вижу происходит в настроениях, в головах крымчан, меня просто поражает. Это я заметил еще несколько лет назад, когда начали проявляться вот эти проукраинские настроения. Я сначала думал, что это ностальгия. Мне говорят: да нет, ты ничего не понимаешь, это твоя россия сюда пришла… И вот то, что я сейчас вижу в настроениях крымчан, это не какие-то там отдельные личности или группы в интернете, это огромное количество людей. Они говорят открытым текстом: понимаешь, если бы мы сейчас голосовали и понимали, что будет, то мы бы так не проголосовали. Сейчас предложения есть, что 16-17 числа тем, кто скорбит по уничтожаемому Крыму, одеть траурные ленточки. Вы понимаете, до чего нужно было довести людей, чтобы у них рождались такие мысли?! Они сейчас уже не радуются россии! Ну как такое можно было сделать! Мне это втройне больно говорить, потому что я материковый россиянин, и когда я приезжаю, мне начинают тыкать: это все твоя россия, это твой Кремль, путин! А мне им ответить нечего!”

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