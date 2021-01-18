1. Путинская проститутка Герхард Шредер, который занимает высокий пост в Роснефти, заявил, что “аннексия Крыма была явным нарушением международного права”. У севастопольских пропагандонов бомбит, но они согласны со Шредером в том, что оккупация Крыма была не ради “спасения русскоязычных”, а ради того, чтобы Украина не вступила в НАТО и “Севастополь не оказался на территории западного Альянса”. Кроме того, Шредер, отрабатывая кремлевскую похлебку, снова назвал полезные санкции “неправильными и бессмысленными”, а также добавил для ласки слуха ватного лохтората, что “ни один президент россии уже не вернет Крым”. То ли россии не станет, то ли президенты закончатся. Уточняю

2. Суд Эстонии выдал санкцию на арест эстонского бизнесмена Хиллара Тедера. Подозреваемый в миллионном подкупе чиновников магнат также известен бизнесом во временно оккупированном россией Крыму. Вопреки санкционному законодательству ЕС, Тедер через подставных лиц эксплуатирует торговый центр “Южная галерея” в Симферополе

3. В оккупированном россией Крыму выявили 311 новых случаев коронавирусной инфекции (+8 смертей). В Севастополе — 97 (+6 смертей). Количество зараженных увеличилось до 37 830 человек, в том числе 8 321 в Севастополе. Умерло 979 человек, в том числе 319 — в Севастополе

4. В прямой эфир крымских пропагандонов дозвонилась разгневанная жительница Ялты, которая эмоционально пожаловалась на то, что людей отказываются госпитализировать с ковидом либо вышвыривают их из больницы через несколько дней после госпитализации. Якобы есть соответствующие указания сверху. В студии на вопросы отвечала глава оккупационной администрации Ялты Янина Павленко. После вопроса дозвонившейся женщины ее звонок был прерван, а пропагандонша с облегчением выдохнула

5. Ни я, ни мои родственники, ни знакомые, ни друзья даже не собираются вакцинироваться. Многие работают в “госструктурах”! Идите на х*й со своим “Спутник V”! Мы вам не подопытные кролики! (Прим — Добавлю, что сегодня от ковида умер депутат Госдуры Николай Антошкин. Это все, что нужно знать о российской вакцине

6. Феодосия. Снегом конкретно завалило. Дороги не чистят. Встретил только одну машину для посыпки, и та чистила снег возле заправки. Видимо, сотрудники АЗС поймали машину и бабла подкинули. Правда, подъемы посыпаны. Снег продолжает идти. (Прим — примерно такая же картина почти по всему Крыму в данный момент)

7. В бухте Капсель, расположенной между Судаком и мысом Меганом, кипят строительные работы. Крымчане в соцсетях уже оплакивают этот уникальный уголок природы, уничтожаемый российскими варварами, и делятся мрачными прогнозами на будущее: “Бухту Капсель обносят длинным уродским забором. Никого не смущает, что это охраняемая природная зона регионального значения?”, “(Пишет понаехавший нацист Горный) Это катастрофа. Варвары уничтожают берег Меганома, вопреки всем законам. Понимаете, почему мне многие мои собеседники говорили, что они теперь сожалеют о возвращении в россию? Хотел им сказать, что это не россия, а околокремлевские барыги, но ответ не устраивал”, “Интересно, когда уже московские патриоты, пострадавшие от европейских санкций за Крым, наконец-то смогут окончательно застроить и отгородить забором все побережье? Представляете, насколько им досаждает общество местных аборигенов, что они решили Крым по периметру от них отгородить?”, “Чиновники россии любят высокие заборы. Это их фишка, их дизайн жизни. Привыкайте”, “Насрать им теперь уже на Крым!! Крымчане живут уже в резервации, и эта территория — наглядный пример этого. Скоро все лакомые куски в Крыму будут обнесены колючей проволокой, а нам останется жить в степных районах”, “КрымНаш! повторяют девелоперы, а не ваш”, “Как же они достали, как жаль природу Крыма, место было очень красивое”, “Как только бюджетное финансирование Тавриды-АРТ закончится, отмоют и растащат все выделенные на это деньги, подведут на Капсель коммуникации за счет федерального бюджета — Таврида АРТ станет банкротом и исчезнет с лица земли. Тем временем делопуты под крышей кремлевской знати успешно начнут распродавать захваченную у судакчан, некогда заповедную землю Капсели и Меганома. С подведенными коммуникациями: водой, светом, канализацией, дорогами, такая земля изрядно подрастет в цене”, “Это экологическое преступление перед будущими поколениями. Другого Крыма не будет”, “Твари жрут Крым!!!”, “От заборов в Крыму в глазах рябит, задрали уже”, “Я так понимаю, что мы, местные, скоро не сможем спокойно ходить по Крыму. Весь Крым по кусочкам распродают. Ужас”, “(Пишет коллаборант Талипов) Однозначно, вся территория будет огорожена забором, в том числе и проезд по дороге закрыт, а о чудесных пляжах можете забыть. Столько лет не давали застраивать эту территорию, с 2000-х бои за землю шли, даже статус заповедника давали, и на тебе — псевдо-форум Таврида”, “Это же все равно много лучше, чем если бы эту землю топтали сапоги солдат НАТО”, “Это Украина и США виноваты во всем, и в том, что воды нет — тоже они”, “Какой ужас (((( Я просто не могу на это все смотреть. Ничего же не останется”, “Проверяют реакцию простого народа на разработку пляжей Капсели и потихоньку подготавливают к "помаши ручкой морю"…”, “Кошмар… Когда же вы нажретесь, ироды?”, “Вот и пришли люди с материка (прим — из россии). Радуйтесь крымчане”, “Так это принцип россии — до основанья мы разрушим, а затем…”, “Поганцы уничтожают Крым”, “Охренели!!!! Сволочи!! Гореть им в аду!!!”, “Какая жесть… Очень страшно за весь Крым становится. Если так уничтожают Капсель и Меганом, могут ведь где угодно уничтожать красоту полуострова”, “Весь Крым в заборах. Да мы даже предположить не могли, что станем их добычей. Крымчан, как лохов, развели дважды”, “И так везде по Крыму. Едешь по трассе в Бахчисарай, везде стоят эти лагерные заборы. Откуда? Зачем? Это что, охраняемая территория? Там военная часть? Понаставили везде заборов. От чего ограждаете нас, крымчан? От родной земли и лесов? Знать бы раньше”, “Орда вслед за весной пришла. Чтобы весна заборами взошла”, “Я уже ничему не удивляюсь, купили все с потрохами, нас сделали нищими рабами, то ли еще будет в родной гавани”

P.S. “Да мы даже предположить не могли, что станем их добычей. Крымчан, как лохов, развели”, — жалуются одни. “Знать бы раньше”, — добавляют другие. “Нас сделали нищими рабами, то ли еще будет в родной гавани”, — скулят третьи. “А мы предупреждали”, — констатируют остальные. И только в параллельной реальности, на какой-нибудь помойке типа телеканала “НАШ” фейковый “Леонид из Крыма” расскажет ватоголовой аудитории Медведчука о процветании полуострова.

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