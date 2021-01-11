1. По итогам 2020 года украинский паспорт поднялся с 43 на 41 ступень во Всемирном индексе свободы передвижения компании Henley & Partners. Паспорт гражданина Украины дает возможность без визы въехать в 130 стран мира, а с визой — еще в 96. Паспорт страны-агрессора находится на 50 месте. А выданные оккупантами в Крыму аусвайсы — еще дальше.

2. “К сожалению, это стал очередной год, когда не то что никаких улучшений нет, мы видим только ухудшение ситуации с соблюдением прав человека. Большое влияние на это оказали ограничения, которые были введены рф в связи с пандемией COVID-19. Эти ограничения были неадекватными и непропорциональными по отношению к жителям Крыма и жителям материковой части Украины, так как было необоснованно ограничено их право на свободное перемещение между Крымом и другой частью Украины”. Эксперт Крымской правозащитной группы Владимир Чекрыгин рассказал о том, как оккупанты нарушали права человека в Крыму в 2020 году. Подробней прочтите и посмотрите в сюжете по ссылке.

3. “Обширные территории превращаются в обезвоженную пустыню. На десятки километров вокруг нет ни одного источника, где можно было бы разжиться живительной влагой. И раз в месяц жители с нетерпением ожидают появления автобочки с невкусной солоноватой жидкостью, которую здесь называют водой”. Нет, речь не о Крыме, а о Ростовской области, которую путин почему-то не спешит спасать ни скважинами, ни обещаниями строительства опреснительных установок. Таким я вижу и будущее Крыма, если он останется оккупирован россией. И такого вот убогого жития по всей россии валом! Но нет же, вперлись в Крым и строят ТАКУЮ россию и на нашей территории.

4. Инкерман. Блогеры бросились изучать обнажившееся ДНО (карьера). Тут оккупанты выкачали воду в Севастополь. Думали постоянно качать, но вода недели за три закончилась… до невосполнимых объемов. Теперь дно изучаем…

5. Еще одно ватоголовое создание на севастопольском ватофоруме решает водную проблему: “Упразднение украинского недогосударства и возвращение его территорий обратно в состав россии поможет решить много вопросов, в том числе водоснабжения Крыма”. Чувствуете, как “антифашизмом” засмердело?

6. Даже зимой на ЖД вокзале оккупированного Симферополя собираются столпотворения из-за шмонов и заборов, установленных оккупантами. Посмотрите, как это происходит.

7. В Еды-Кую (Ленино) тоже есть кое-какие покращення: “Мало того! Они ЖД вокзал километровыми заборами закрывают. Это ЭКСТРАНЕОБХОДИМО жителям Ленино! Туалета нихрена нет, переходов пешеходных через пути — НЕТ. Зато заборы, как в Освенциме. Только ток осталось подвести”.

8. В оккупированном россией Крыму за сутки выявили 213 новых случаев коронавирусной инфекции (+9 смертей). В Севастополе — рекордные 98 (+7 смертей). Количество зараженных увеличилось до 35 239 человек, в том числе 7 658 в Севастополе. Умерло 888 человек, в том числе 283 — в Севастополе.

9. На КПВВ “Чонгар” на админгранице с временно оккупированным россией Крымом для въезжающих с полуострова на материк начали бесплатно делать тест на антиген для выявления коронавируса. В случае позитивного результата человека отправляют на самоизоляцию.

10. Появилась информация о том, что особняк Ракова на улице Шмидта в Симферополе оккупанты хотят снести и построить на его месте многоэтажку. Дом имеет статус объекта культурного наследия регионального значения. Плюс скрепа — во время визита в Крым Черчилль остановился тут на час по дороге из Сак на ЮБК, на их любимую Конференцию. Жители Крыма комментируют появившуюся информацию: “Эти могут. Уже не раз доказали”, “К сожалению, могут. Скоро в городе не останется ни парковой зоны, ни исторических памятников”, “Точное такое же говорят о многих местах, например, насчет старой больницы Семашко, насчет гостиницы на автовокзале Мате Залки, 5 и т.д. Почему-то все это похоже на фейк, но часто находится воплощение. Я не верила, что построят в парке Мир, потом (не верила) — что застроят Научное”, “Если с нами все это происходит, значит, мы это заслужили(((”, “К сожалению, это понимает 1% населения”, “Господи, что же вы, пришлые нелюди, с нашим городом и Крымом сделали, и продолжаете уничтожать?!”

P.S. “Что же вы, пришлые нелюди, с нашим Крымом сделали?!”, — спрашивают непонимашки. А, собственно, что оккупант мог сделать с чужой территорией, если он и своей нормально распорядиться не может? Посмотрите, что творится по всей россии, и все вопросы отпадут. И, конечно же, путин ни при чем — он всего каких-то 20 лет у власти. Надо еще немного потерпеть.

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