Если кто-то представляет себе ОРДЛО, как некий остров, куда не летят самолеты и не едут поезда, он немного ошибается. Да, самолеты в ОРДЛО и из ОРДЛО больше не летят, как не едут из ОРДЛО и в ОРДЛО поезда.

После того, как критическое большинство жителей Донбасс, поверив российской пропаганде о том, что после того, как они поднимут российские флаги и позовут Путина, они будут жить в Раю, где всем и все бесплатно, помогли российскими оккупантам построить здесь гетто, то официальные авиа-железнодорожные-грузовые и автомобильные с ОРДЛО прекращены.

Да и ехать особо не куда. Мосты разрушены, дороги тоже. А уж лететь, тем более, и Луганск и Донецк благодаря военной помощи россиян и собственной глупости остались без аэропортов.

Вряд ли когда-то на взлетные полосы Луганска и Донецка сядут международные рейсы. Если честно, они уже там не нужны, эти самые аэропорты. Оставшиеся жить в ОРДЛО люди, в большей своей части никогда не покидали свои города, области, не выезжали из Украины путешествовать.

Даже те, кто в ОРДЛО имеет в кармане несколько сотен тысяч долларов, а здесь много таких людей, уж поверьте, я знаю свои города, они и до войны боялись куда-то выезжать из Свердловска, Ровеньков, Краснодона, а теперь, так подавно. Одни бояться, что "укропы их в концлагеря", вторые уверены, что "везде такое же, как и у нас в лнр, даже хуже". Все эти люди — гомо-советикусы, потребители российского информационного продукта.

Маргинальность этого края перед войной стала потихоньку растворяться в водовороте свободы. Люди ехали в Крым и Трускавец, в санатории Хмельника и Закарпатья, летали в Турцию и Египет, хорошие заработки толкали молодое поколение к вояжам и свободе. Молодежь тянула за собой "стариков". Пишу в кавычках, так как имею в виду не возраст, а фобии, устои, страхи, комплексы советского человека. И порой ты мог столкнуться с 30-летним "стриком", который "дедывоевал", "гей-европа", "скрепы", "голодные угнетенные капитализмом негры".

Областные центры и их жители еще хоть как-то начинали выходить из кокона своей советскости, а вот провинциальные шахтерские города так и жили под колпаком импринтинговых знаний о "страшной угрозе капитализма".

Война лишила жителей ОРДЛО свободы передвижения. И, казалось бы, вот оно, тема для сравнивать "до" и "после", оценивать свои решения, приведшие к такой ситуации, но, нет. "У нас в лнр тихо, не стреляют, все рестораны и кафе забиты людьми, а в Украине голод, Европа загнивает",- это мантра критического большинства жителей ОРДЛО.

Они никак не отреагировали на потерю свободы передвижения. Она им не нужна. Поэтому вот это гетто, оно даже им важно.

ОРДЛО-гетто дает им чувство защищенности от внешних угроз, как когда-то давал СССР.

Создав внешних врагов гетто создало и ощущения псевдо защиты от этих самых псевдо-врагов. И люди привычно вздохнули- "ну, вот, нас защищают, значит, мы в безопасности".

Сюда ведь не придут злые "нацико-укры". Сюда не придут войска НАТО и "гей-Европа". Сюда не придут католики и… В общем, все враги, которые есть у советско-донбасянского человека не придут в ОРДЛО, так как "нас защищает Россия и Путин не даст".

Это еще одна мантра тех, кто считает себя "гражданином лнр-днр", "советским человеком", "народом Донбасса".

Раздражения и злоба вспыхивают исключительно там, где личное "не могу поехать".

И опять же, исключительно эта злоба в сторону Украины.

Абсолютно все, кто живет в ОРДЛО, вне его политической позиции (и проукраинские, и пророссийские, и пролыныдыныировские) считают, что Украина обязана открыть линию разграничения и создать все комфортные условия для свободного и бесконтрольного передвижения жителей ОРДЛО по всей Украине и за рубеж.

Там, где нет личного "хочу", там все и всех устраивает.

7 лет войны, как бы уже давно распределили своих к своим. Кто хотел – выехал в Украину. Кто хотел-вернулся назад. Кто хотел-выехал в РФ. Кто хотел — выехал в Эстонию, Литву, Польшу, Германию, Израиль. Кто хотел-остался там.

Многие ездят туда-сюда. Работают в Украине, но держатся за имущество в ОРДЛО. Все еще надуются на вот-вот. Есть даже те, кто, работая в Украине, покупает имущество в ОРДЛО, пока дешево. Надеясь на вот-вот.

Но, большинство жителей ОРДЛО все же выезжают на работу в РФ. Туда едут на заработки и на операции, за покупками, и чтобы вылететь в Европу. РФ стала для жителей гетто своеобразным портом в мир. Правда, вся эта "свобода" регламентирована паспортом гражданина Украины или гражданином РФ, "паспорт республики" дает ограниченное ограничение даже в гетто.

А еще, из-за карантина и закрытия КП ВВ на линии разграничения, жители ОРДЛО едут через РФ и КПП в Украину. Дорого, но если большая пенсия и большая задолженность, но вполне окупаемо.

Вообще, из ОРДЛО можно свободно без досмотра, без карантина, без "Дии", без проверки личности приехать в любой город Украины.

Из Донецка, Луганска, Свердловска идут сотни маршрутов во все концы РФ и мирных частей Украины.

Из Луганска свободно можно без карантина и досмотра, без проверки багажа приехать в Мариуполь, Харьков, Одессу, Николаев, Полтаву, Днепр, Киев, Львов, Запорожье…

Маршруты из ОРДЛО указывает на скопления переселенцев в мирных городах мирной Украины. Спрос порождает…

Украинские соцвыплаты (пенсии и регресс) терять в ОРДЛО никто не хочет, поэтому бизнес на автоперевозках сделал долларовыми миллионерами многих владельцев автопарков ОРДЛО. Многие даже проукраинские переселенцы живут в режиме 10 дней там, 20 дней здесь, месяц здесь 10 дней там.

Журналисты, волонтеры, врачи, учителя, студенты, пенсионеры и даже участники АТО.

Поэтому автоперевозочный теневой бизнес, чтобы не отмечали в системе "Аркан" очень востребован со всех сторон.

Ну, как-то не комильфо объяснять, например, врачу, работающему в военном госпитале пограничников в Киеве, зачем она ездит в Луганск каждые 2 месяца.

Более 60% тех, кто выехал из ОРДЛО ведет вот такой курсирующий режим жизни. Там родители и имущество, там бизнес и связи, там… Там — это в оккупации.

Не поверите, но вот последние 2 года теневые автоперевозчики в ОРДЛО увеличили карту посещений городов мирных частей Украины и количество перевозов.

Из Украины в ОРДЛО едут лечится (хорошо работает реклама в Одноклассниках). Для жителей ОРДЛО операции и лечение в ОРДЛО платное. Для жителей "еще не освобожденное Украины"-в ОРДЛО все бесплатно.

Из мирных частей Украины в ОРДЛО едут и студенты. Те, кто не смог поступить в украинские ВУЗы, не сдал ЗНО и хочет работать в Москве, здесь в ОРДЛО бесплатное обучение.

7 лет войны это очень много. Поэтому произошла бытовая реинтеграция ОРДЛО в Украину. Документы. Автоперевозки. Теневой бизнес. Контрабанда.

Да, контрабанда сигарет из ОРДЛО в мирные части Украины, это тоже огромный бизнес-синдикат. Кто-то везет пару блоков, кто-то пару ящиков, а кто-то уже и "Газели" гоняет. Сигареты из ОРДЛО в 2 раза дешевле акцизных и купить их можно в любом городе Украины, куда приезжают маршруты из ОРДЛО.

Идет вместе с пассажирскими перевозками из ОРДЛО в мирные части Украины и контрабанда оружия, наркотиков. Этот бизнес уже оброс схемами, и вряд ли он будет способствовать приближению мира, так как все больше в ОРДЛО людей, которые начинают получать удовольствие и прибыль от 2-х пенсий (а если мир, то останется одна), от контрабанды из мирной Украины в ОРДЛО украинские и европейских лекарств, от доставки посылок и товаров, от продажи украинских продуктов, от провоза пассажиров, от контрабанды сигарет.

И вот, что интересно, все соцсети ОРДЛО забиты рекламой "помогу купить права в Украине", "украинский паспорт и загранпаспорт без выезда", "пенсии и детские", "украинские документы любой сложности", "автоперевозки в Украину без досмотра и карантина", "перевезем без досмотра грузы любой сложности", "маршруты в любой город РФ и Украины", но внимания на это никто не обращает.

А еще интереснее, что автоперевозчики в ОРДЛО, которые ездят в Украину, не меняют украинские номера на "республиканские" и от них там этого никто не требует, а вот народ штрафуют.

Еще интереснее то, что в РФ автоперевозки осуществляются на автобусах с украинской регистрацией. ОРДЛынские там не в почете.

А еще интереснее то, что автоперевозчики из ОРДЛО не платят налоги в Украине (только оформляют страховку), но платят налоги в ОРДЛО.

Ну, и самое интересное. Все автоперевозки в Украину осуществляются на автобусах новых моделей. А все автоперевозки по РФ осуществляются на металлоломе, который не понятно, как движется по трассе, свистя лысой резиной, хрюкая задыхающимся мотором и обдавая пассажиров свежим воздухом из всех щелей.

За время существования этого теневого бизнеса по маршруту ОРДЛО любой город Украины не разбился ни один автобус. Ни одного ДТП.

Может они и есть, но это украинский автобус, и на нем не написан маршрут. Поэтому никто же не зафиксирует, что в аварию попал автобус Луганск-Запорожье.

Но, если бы такие ДТП имели место, их бы обговаривали в соцсетях ОРДЛО. Скорбели. Проклинали укропов. Тишина! То есть ДТП с автобусами из ОРДЛО в мирных частях Украины не происходят.

Причин много. Основная — осторожность. Неукоснительное соблюдение правил дорожного движения, чтобы не привлекать к себе внимания. Ведь такой автобус может перевозить не только пассажиров, но и их оружие, документы "мгб лнр", сигареты и прочие не нужные для внимания МВД Украины вещи. Поэтому на маршруты из ОРДЛО в Украину не ставят старье. Водители только опытные, с реальными правами и документами. Чистой биографией.

На маршруты ОРДЛО-РФ ставят все старье, убитое и собранное из "говна и палок". Водители с недосыпом. Права "купил в лнр".

На РФ никто не соблюдает ПДД. Там понт, а если еще и водитель из "опочленцев", а именно такие и работают на маршрутах ОРДЛО-РФ, то там понт помноженные на всевластие "я@@л, я воевал".

Каждые 3 месяца автобусы из ОРДЛО попадают в страшные смертельные ДТП на дорогах РФ. Каждый месяц на дорогах РФ разбиваются маршрутки из ОРДЛО.

И вот опять очередная авария. Автобус из Донецка, следовавший по маршруту Москва-Донецк, старая, ржавая железяка, который "сдуло с трассы" под Ростовом.

С лысой резиной, в нереально отвратительном техническом состоянии. Говорить о том, что это технически исправное средство для перевоза пассажиров, просто нет возможности. Это труповоз. С дырами, с лысой резиной, на ладан дышащим рулевым.

И никто в ОРДЛО не интересуется этой ситуацией, почему в Украину их везут бережно и на идеально исправном, зачастую новом авто техническом средстве передвижения, то бишь автобусе, а на РФ их везут в переговаривающейся дырами с ветром железяке.

То же касается маршруток, снующих туда-сюда из ОРДЛО в мирные части Украины, с людьми или вещами. На РФ едет металлолом, в Украину технически исправные средства.

Ответ на поверхности. В Украине — закон, на России — взятки. В Украине нельзя попасться с перевозкой контрабанды и оружия, можно сесть за терроризм, особенно, если прописка в ОРДЛО. На РФ можно перевозить все, даже "БУК" на "Жигулях", взятка закроет глаза любому ГИБДД.

О состоянии автотранспорта ОРДЛО, автокомпаний, занимающихся автоперевозками, написано много, как и о том, что теневой бизнес ОРДЛО процветает и становится еще одним фундаментом войны.

На каждом фото аварий с трассы Ростов-Дон — ОРДЛынский металлолом, гробики на колесах, на котором на Россию везут ОРДЛынских заробитчан.

Уважение к землякам? Нет, не слышали. Быдло заслуживает быдловозок.

Вчерашнее видео с места аварии под Ростовом, где в результате опрокидывания автобуса (по версии ГИБДД РФ — от сильного порыва ветра).

Российские СМИ, правда, спутали Луганск и Донецком, но, какая для них разница.

Автобус, попавший в аварию на 974 километре трассы М-4 "Дон" в Красносулинском районе Ростовской области, следовал по маршруту Москва-Донецк.

Погибли 3 пассажира автобуса. Мужчина 32-х лет, и 2 женщины. Еще одна 57-летняя женщина и две 30-летние доставлены в больницу с травмами.

Вероятной причиной происшествия стали обледенение дорожного покрытия (богатая Россия не посыпает трассы песком) и сильный боковой ветер (на лысых шинах, самое то для полетов автобусов).

Ну, и "уважение" к землякам со стороны авто-перевозчика. Хоть камни с неба, но, едем.

Ну, и как всегда, без ответа остался вопрос: почему "народ Донбасса, который кормил всю Украину", едет "мыть попы в Москву и горбатится на богатых москвичей", если в "республиках" уже давно построена "маленькая угольная швейцария, уголь продают за доллары" и там "жить намного лучше, чем в Украине и Европе"?

На фото с места аварии меня не удивили дороги (трасса международного значения) РФ. Это же богатая Россия, нано-технологии, НАТО дрожит.

Я жила в 12 км от российской границы (город Свердловск, Луганской области), и вот любой снегопад вызывал у наших российских соседей транспортный коллапс, в то время, когда "угнетенный Украиной Донбасс" поругивая недостаточно вычищенные коммунальниками тротуары, свободно ехал по своим делам.

Но, это было до войны. Сейчас ОРДЛО и РФ — близнецы-братья. Взятки. Ужасные дороги. Купленные техосмотр авто. Наплевательское отношение к людям. Русский беспощадный и все уничтожающий авось.

Ну, как бы и все. Еще раз вышла, посмотрела на нашу дорогу в селе. Почищено. Посыпано. Ухожено. Обрезаны деревья. Нет мусора на обочинах. Но, мы же "угнетенное хунтой село в глубинке Украины", куда нам до "угольных ОРДЛынских швейцарий". Могу только одно добавить: я — за такое угнетение и украинскую хунту. Люблю ее! И, донбасяне не поймут, но постараюсь: чисто, не там, где убирают!

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