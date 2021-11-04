Новолуние в ноябре 2021: когда будет и как его пережить

В пятницу, 5 ноября, в 23:15 по Киеву состоится последнее новолуние осени. Пройдет оно под знаком Скорпиона.

Дни новой Луны считаются непростыми, когда рекомендуется держать все эмоции под контролем. Главные советы астрологов на этот период – в материале OBOZREVATEL.

В период новолуния энергия идет на спад и силы организма ослабевают. Поэтому рекомендуется отказаться от тяжелого физического труда, не переедать и не злоупотреблять алкоголем, уделив время отдыху.

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Кроме того, крайне важно избегать конфликтов и контролировать эмоции. Принятие важных решений, поездки, бракосочетание, смену работы, манипуляции с финансами, новые знакомства, хирургические операции, работу на земле лучше отложить на более благоприятный период.

Новая Луна считается удачным временем для различных начинаний, составления планов, пассивного отдыха, отказа от вредных привычек, оздоровления и диет. Можно решать небольшие текущие проблемы, делать уборку в доме.

Как известно, на ноябрь выпадает другое серьезное астрономическое явление – лунное затмение.

В сочетании напряженного прохождения Марса по знаку Скорпиона оно может означать опасности и риски, поэтому в течение всего месяца следует проявлять осторожность и благоразумие и не участвовать в рискованных мероприятиях.

Ранее OBOZREVATEL публиковал лунный посевной календарь, а также календарь стрижек на ноябрь 2021 года.