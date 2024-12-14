Новогодний букет: какие цветы нельзя дарить родным и близким

Букет цветов – один из самых универсальных подарков. Он подойдет как для поздравления с личным праздником, таким как день рождения, так и, скажем, в Новый год.

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И, казалось бы, выбирать цветы совсем несложно – просто приходишь в магазин и покупаешь красивый букет в рамках своего бюджета. Однако и здесь есть свой этикет. OBOZ.UA рассказывает, какие цветы не стоит дарить на Новый год, согласно его требованиям.

Прежде всего, опирайтесь на обычаи и традиции той страны, где вы отмечаете праздник. Это поможет вам собрать действительно уместный букет и порадовать близкого человека. К примеру, во многих восточных странах не стоит дарить на праздник белые цветы, ведь они символизируют траур.

Далее обязательно учтите вкусы и особенности человека, которому назначаются цветы. Если у того, кому вы хотите подарить букет, аллергия на пыльцу, то лучше от этой идеи отказаться вообще. А если получатель не любит, скажем, розы, тогда лучше просто выбрать другой вид цветов.

Обратите внимание и на цвета. В рождественско-новогодний сезон уместно сочетание зеленого и красного, ведь они напрямую ассоциируются с зимними праздниками. Букет из ярких красных цветов с какими-то декоративными зелеными листьями или натуральной хвоей идеально впишется в эту эстетику. Можно добавить белые элементы – не только белоснежные бутоны, но и, например, ленты или свечи.

Если тот, кому предназначаются цветы, любит ухаживать за живыми растениями, то расцветшая пуансеттия в горшке станет прекрасным подарком, ведь сочетает в себе праздничные краски. Еще и цветет каждый год прямо в новогодний сезон. Впрочем, нужно всегда иметь в виду, что не стоит дарить комнатные растения, если у вас есть хоть малейшее сомнение в том, что человека это порадует – такой подарок может стать неуместным бременем.

Поскольку грядущий год будет годом зеленой Змеи, то флористическая композиция с использованием вьющихся зеленых растений тоже станет хорошим подарком на праздник. Например, собранная с добавлением стеблей бамбука. Впрочем, постарайтесь делать ее не слишком похожей на настоящую змею – эти пресмыкающиеся нравятся далеко не всем.

В любом случае, дарите цветы от всего сердца. И не учитывайте никаких условностей, если вы точно знаете, что ваш выбор доставит человеку радость. Даже если с точки зрения этикета он не будет слишком удачным.

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