Новогоднее обращение Зеленского: видео поздравления президента с 2025 годом

В ночь на 1 января Владимир Зеленский поздравил украинцев с 2025-м новым годом. В обращении президент Украины напомнил о ключевых событиях 2024-го, который, по его словам, стал еще одним годом борьбы за независимость страны.

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Также глава государства выразил надежду на восстановление мира в 2025 году и рассказал о планах, которые помогут стране в достижении желаемого. Обращение украинского лидера обнародовали в офисе президента.

Видео новогодней речи президента Украины:

"Я обращаюсь сегодня ко всем, кто ценит Украину, бережет свое государство, говорит с любовью о ней: "Моя", не представляет себя без Украины, где бы ни находился сейчас. Все, кто борется за нее так стойко и так отважно уже больше тысячи дней", – отметил президент.

"Это вы. Наши люди. Украинцы и украинки. Все, кого я благодарю за этот 2024 год. Нашим людям, которые проходят все трудности с достоинством. Людям, для которых быть гражданами Украины – гордость. А для меня гордость – быть президентом таких людей . Украинцев и украинок, которые доказывают: никакие крылатые ракеты не одолят народ, у которого есть крылья", – сказал он.

Владимир Зеленский объяснил, почему он делает новогоднее обращение на фоне мемориала "Украина-мать". "Ибо Украина "способна достичь справедливого мира, имея щит и меч", – отметил он.

Президент напомнил: за этот год "ППОшники, мобильные огневые группы, ребята, сбившие за этот год 1310 крылатых и баллистических ракет, 7800 иранских "шахедов".

"Июль. Утро. "Охматдет". Так бьют слабаки и трусы. И мы никогда не забудем эти детские глаза. И мы никогда им этого не простим, – подчеркнул Зеленский.

Несколько раз лидер страны говорил, что гордится украинцами.

"Справедливость. Всего одно слово, но за ним стоят сотни тысяч наших людей. Наша "оборонка" и наша наука. Чьи ум и труд делали нас крепче, потому что 30% всего, что в этом году было у наших ребят на поле боя, - все это было сделано в Украине", – объяснил президент.

Справедливый мир приобретают только сильные, сказал Зеленский и добавил, что украине свою силу доказывали не раз.

"Наши спортсмены. Александр Хижняк, наш Танк. Ольга Харлан, Ярослава Магучих, все наши олимпийцы и паралимпийцы, за которых мы так болели, переживали, так кричали от радости и гордости, когда вверх поднимался сине-желтый флаг. Мы держали удары и давали сдачи вместе с Александром Усиком. Все это – несколько больше, чем только спорт. Это о нашем характере. О том, кем мы являемся и на что способны", – сказал он.

Также Зеленский напомнил о тех, кто в плену.

"Мы будем бороться за каждого человека, который, к сожалению, до сих пор там. И будем бороться за всех, кого Россия загнала в оккупацию, и не смогла оккупировать их украинские сердца. И сколько бы зло под дулом автоматов не раздавало паспортов, наши люди говорят : "Вы здесь не родные, вы – временщики", – сказал он.

Putin cannot win. Ukraine will prevail ("Путин не должен выиграть. Украина победит" – OBOZ.UA) – эти слова, как отметил украинский презитдент, он неоднократно слышал от американских лидеров Джо Байдена и Дональда Трампа.

"Я благодарю всех американцев за то, что эти слова приходились делами. Я не сомневаюсь, что новый американский Президент хочет и сможет принести мир и положить конец путинской агрессии. Понимает, что первое невозможно без второго. Потому что это не уличная разборка, где надо Утихомирить две стороны. Это полномасштабная агрессия безумного государства против цивилизованной. верю, что мы вместе с США способны на эту силу", – сказал Зеленский.

"Сегодня сердце Украины усеяно шрамами. Это имена наших павших героев. Не дай бог ни одной семье в мире пережить такие потери. Ни одному лидеру в мире я не пожелал бы испытать эти ощущения – в тот момент, когда передаешь награды посмертно. Тысячи наших ребят и девушек. не ушли в небытие. Они с нами, они рядом, всегда, они смотрят на нас из небес. И мы не имеем права их подвести и не можем предать их подвиг и память", – подчеркнул президент.

Дорогие украинцы, дорогие украинки! Пусть 2025-й станет нашим годом, годом Украины. Мы знаем, что мир нам не подарят. Но мы сделаем все, чтобы остановить Россию и закончить войну. То, что хотел бы каждый из нас. За каждым из нас – "Украина-мать". И она заслужила жить в мире. Я нам всем этого желаю", – сказал Владимир Зеленский и добавил, что как президент и гражданин он буду в следующем году делать для этого все.

Как сообщал OBOZ.UA, в Сочельник 24 декабря Владимир Зеленский под аккомпанемент "Щедрика" поздравил украинцев с Рождеством Христовым. Он подчеркнул, что несмотря на все испытания украинцам удалось сохранить способность к единению и умению делиться теплом с окружающими.

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