Новое жилье для новой мечты: Александра Паскаль, потерявшая ногу в результате обстрела Затоки, получила квартиру от Рината Ахметова

10-летняя спортсменка Александра Паскаль, получившая ранение во время обстрела Затоки, получила квартиру в Киеве от основателя Фонда и президента ФК "Шахтер" Рината Ахметова. Новое жилье стало важной поддержкой для девочки на ее пути к восстановлению и новым спортивным достижениям.

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Ключи от квартиры Александре передали председатель наблюдательного совета Фонда Наталья Емченко и генеральный директор Ксения Сухова.

"Мы уверены, что для большой спортивной карьеры – а у Саши мечта о Паралимпийских играх не как у зрителя, а как у участницы – очень важно иметь такое место сбора в Киеве, и мы его дарим", – отметила Наталья Емченко.

В 2022 году история Александры Паскаль облетела весь мир. Тогда девочка получила тяжелое ранение в результате российского ракетного обстрела Затоки, из-за которого потеряла ногу. После длительной комы и реабилитации она нашла силы вернуться к любимой спортивной гимнастике. Менее чем через год после трагедии Саша завоевала золото на соревнованиях в Черноморске, а в 2024 году вывела на поле игроков "Шахтера" и "Арсенала" перед матчем Лиги чемпионов в Англии, побывала на Олимпийских играх в Париже, а недавно еще и отпраздновала чемпионство с "Шахтером".

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Теперь у Александры начинается очень особенный этап – обустройство жизни в собственной квартире в Киеве.

"Саша – это пример жизнестойкости, мужества, силы духа. Она вдохновляет и является источником вдохновения для других. Сегодня она увидела эту квартиру и была в невероятном восторге. Сразу же начала говорить о том, что ей все нравится, особенно цвета. Мечты детей вообще должны сбываться. Ведь такие дети, как Саша, своей улыбкой, жизнеутверждающим настроем, жаждой жить дальше и мечтать вдохновляют других", — – рассказала Ксения Сухова.

Взяв в руки ключи от собственной квартиры, девочка не сдерживала радости, ведь это стало для нее большим сюрпризом.

"Спасибо за эту невероятную квартиру Ринату Леонидовичу. Мне она очень нравится. Я часто приезжаю на соревнования в Киев, поэтому мне нужна была квартира", — признается Александра Паскаль в интервью " – ".

Мама девочки, Мария, также очень тронута происшедшим. Она говорит, что для ее дочери это весомая поддержка: они очень часто приезжают из Одессы в Киев на соревнования и, ожидая поезд, часто сидят на вокзале. Теперь же у них будет свой уголок в столице.

"Очень приятно. Большое спасибо Ринату Леонидовичу за такой невероятный подарок для Александры. Это большой вклад в ее будущее. Если честно, Саша даже не могла мечтать об этой квартире. Это очень важно для нас", — го –, говорит женщина.

На днях Александра вернулась из Румынии с золотой медалью международного турнира по художественной гимнастике Carla's Rhythmic Cup. Это лишь часть ее побед. Девушка также получила награду Президента Украины "Будущее Украины". Эту награду присуждают за личную храбрость, стойкость, патриотизм, активную гражданскую позицию, волонтерскую деятельность и отстаивание национальных интересов.

История Александры – — это пример мужества, настойчивости и веры в собственную мечту при любых обстоятельствах.

Фонд Рината Ахметова и в дальнейшем поддерживает детей, пострадавших от войны, помогая им вернуть чувство безопасности, стабильности и веры в будущее.