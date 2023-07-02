Для любого адвоката защищать главу государства – это определенная ступенька, которой достигают далеко не все. Так считает адвокат Илья Новиков. По его словам, войти в команду адвокатов Порошенко стало для него большой профессиональной и человеческой удачей.

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Об этом Илья Новиков сказал в интервью " Новой газете ". Он рассказал, почему стал врагом России и почему все, что ослабляет Россию, – это хорошо.

"Россия начала эту войну, она обстреливает нас ракетами, захватывает, насилует. Она – зло", – убежден Новиков.

На вопрос, почему он стал адвокатом пятого президента Порошенко, Новиков ответил:

"Я знаю людей, в том числе моих знакомых, которые к моей работе адвокатом Петра Порошенко относятся так: "Мы готовы тебе это простить, потому что ты раньше делал много хорошего, и так уж быть, не станем к тебе хуже относиться из-за того , что теперь защищаешь Порошенко, ты адвокат, это твоя работа". Но для меня защита Порошенко – это, пожалуй, самая интересная и интересная работа за всю мою профессиональную карьеру".

По словам Новикова, для любого адвоката защищать главу государства – это определенная ступенька, которой достигают далеко не все.

"Тем более по таким обвинениям, как обвиняют его. Я не буду вдаваться в подробности украинской политики последних лет и в то, что связано с отношениями с Зеленским. Потому что в Украине сознательно относящиеся к происходящему сейчас избегают всего, что может подорвать единство страны, но я на стороне Порошенко далеко не только как адвокат, я считаю его очень хорошим человеком в первую очередь и хорошо отношусь к нему не только как адвокат к клиенту, но и как человек к человеку. мне готовы "простить его защиту за прежние заслуги", я такой разговор просто не буду поддерживать", – объясняет Илья Новиков.

"Это лучшее, что со мной происходило как с адвокатом. Это моя большая адвокатская, профессиональная и человеческая удача - войти в команду адвокатов Порошенко. Это большой творческий вызов, сочетающийся с гордостью быть на правильной стороне", - говорит Новиков.