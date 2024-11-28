Новатор и визионер, который создал себя сам: Михаил Поплавский отмечает 75-летие

Сегодня, 28 ноября свой 75-летний юбилей отмечает Михаил Поплавский. Празднование именинник отложил после Победы масштабным концертом "Украина, вперед!".

Михаил Михайлович Поплавский – ректор Киевского национального университета культуры и искусств (КНУКиМ), доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины, исполнитель и популяризатор украинских песен, продюсер, режиссер-постановщик. Полный кавалер ордена "За заслуги" (2000 – ІІІ степени, 2001 – II степени, 2007 – I степени), лауреат национальной премии "Человек года" (1997, 2009, 2020 гг)

О таких людях как Михаил Михайлович говорят self-made man – человек, сделавший себя сам. От "простого парня из села" до известного и успешного человека, ректора, медиафигуры, политика, общественного деятеля, мецената, продюсера, популяризатора украинской песни, кризисного менеджера.

Вера в себя стала для него мотивом непреодолимого стремления идти своим украинским путем.

Его смело можно назвать новатором и харизматичным визионером, эффективно строящим будущее. Творит не по шаблонам и схемам, а просчитывает много ходов вперед и уверенно прокладывает свой путь.

Михаил Поплавский возглавил Университет культуры в 1993 году. Тогда это был малоизвестный вуз с двумя факультетами.

Поплавский своими нестандартными, креативными, даже эпатажными методами, чего стоит его потрясающий проект "Поющий ректор", возмутил украинский шоу-бизнес, и главное – привлек внимание общественности к Университету культуры.

Сейчас это университет будущего. Успех вуза базируется на инновационных технологиях обучения, мощном профессорско-преподавательском составе, коммуникационных стратегиях и успешном диджитал-маркетинге.

Сегодня Киевский национальный университет культуры и искусств 4 год подряд – лидер топрейтинга лучших художественных заведений высшего образования Украины.

Также Михаил Поплавский известен как автор идеи и генеральный продюсер многих художественных национальных проектов по популяризации украинской песни.

В частности, Всеукраинский детский телевизионный детский конкурс "Шаг до звезд" (с 1997г), телепрограмма "Наша песня" (с 2004 г.), которая со временем изменила название и получила статус Национальной музыкальной премии "Украинская песня года", Шевченковские вечера "Мы дети твои Украина!" (с 2008 года), концерты к Международному Дню матери "Мама, вечная и любимая" (с 2008 года). Беспрецедентный телемарафон украинской песни "Песня объединяет нас!" (2012 год), вошедший в мировую книгу рекордов Гиннеса как "Самый длительный музыкальный телемарафон национальной песни в прямом эфире".

Без перерыва на рекламу и новости 5 суток в прямом эфире на Первом национальном телеканале звучала украинская песня – 110 часов, 3 минуты и 27 секунд с 29 марта по 2 апреля.