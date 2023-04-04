''Носят оккупантам гранаты'': воины ВСУ потроллили захватчиков, показав свое ''биологическое оружие''. Видео

В ответ на совершенно бессмысленные российские фейки об американских биоллабораториях на территории Украины солдаты ВСУ сняли несколько забавных видео. Военные показали пернатых "воинов" из биолабораторий, сбрасывающих на оккупантов гранаты.

Видео дня

В сети набирает популярность видео с "биологическим оружием" украинской армии – совой и орлом. Так на видео военный назвал орла в честь квадрокоптера Mavic 2 и утверждает, что птица сбрасывает гранаты на оккупантов (чтобы посмотреть видео, доскролльте страницу до конца).

На другой записи сове дают координаты размещения военной техники окупантов, называя ее новым беспилотником ВСУ.

Судя по видео, с украинской армией сотрудничают даже пернатые. Хищные птицы, такие как сова и орел, с легкостью идут на контакт с нашими защитниками.

OBOZREVATEL ранее рассказывал, что прокремлевская пропагандистка Ольга Скабеева в эфире российского телевидения в очередной раз рассказала жителям РФ о новых "биолабораториях в Украине". Она заявила, что украинские солдаты якобы составляют свои биологически активные вещества для дальнейшего искусственного оплодотворения украинок. Мол, таким образом, Украина хочет создать армию русофобов-укров.

Напомним также, что сеть развеселило видео с бобром, проникшим в окоп к воинам ВСУ.