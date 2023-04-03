Норвегия и Дания передадут Украине 8 тыс. артиллерийских снарядов: подробности

Норвегия и Дания договорились о сотрудничестве по передаче Украине 8000 артиллерийских снарядов. Осло предоставит 155-мм артиллерийские снаряды, а Копенгаген – соответствующие взрыватели.

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Такое заявление сделали в понедельник в министерстве обороны Норвегии. Об этом сообщает издание Breaking The News.

"Украина испытывает значительные потребности в артиллерийских боеприпасах. Норвегия будет вносить свой вклад, где мы можем. Для безопасности Европы и Норвегии важно, чтобы Украине удалось противостоять нападению России", – заявил министр обороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Напомним, Дания направит в Украину новый пакет военной помощи общей стоимостью 1 млрд крон (приблизительно $140 млн). Он содержит среди прочего боеприпасы к стрелковому оружию, крупнокалиберные пулеметы, противотанковые мины и ракеты ПВО.

В то же время Нидерланды и Дания не будут поставлять Украине танки Leopard 2. В качестве компенсации за выход из "танковой коалиции" эти страны профинансируют ремонт 100 танков Leopard 1 для наших Вооруженных сил на промышленных складах Германии.

Как сообщал OBOZREVATEL, Дания еще раз подтвердила свой статус надежного друга Украины в борьбе против государства-террориста России. Страна передала нашим Вооруженным силам все свои самоходные гаубицы CAESAR.

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