'Номерами бригад, которые нуждаются в помощи, мы поделимся': Порошенко объявил челлендж 'слугам', обещавшим 'всех обеспечить'

Петр Порошенко привез партию дронов и техники в 10 бригад и батальонов Сумской области. Он также ответил на упреки "слуг", заявивших, что сами обеспечат всех военных на фронте.

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Об этом Порошенко написал в соцсетях. Он отметил, что стоимость очередной помощи его команды превышает 40 миллионов гривен.

"Приехали в Сумскую область к нашим друзьям, которые сейчас дают бой россиянам и их прихотям из КНДР на одном из самых тяжелых участков фронта – по ту сторону российско-украинской границы. Приехали военные из 10 бригад/полков/разведбатов/батальонов управления – здесь и наш десант, и разведчики, и артиллеристы", – рассказал Порошенко.

"Ребята и девушки сдерживают нашествие, крепко держат позиции и уничтожают кучу техники и живой силы врага. Но им нужна поддержка, поэтому быстро собрали и привезли обещанный командованию груз", – пишет пятый Президент.

Список формировали согласно запросам бойцов:

1100 FPV-дронов разного диаметра

547 шин для грузовиков КрАЗ/ЗиЛ/МАЗ/УРАЛ и автомобилей HMMWV

50 зарядных станций EcoFlow – незаменимых источников питания на нуле

50 дизельных обогревателей

44 "Мавики" для разведки и сбросов

12 купольных РЭБов "Шатро", которые легко крепятся на пикапы.

2 экскаватора для рытья траншей под линий обороны.

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"Вчера, пока команда занималась последними приготовлениями к этой передаче, в стенах Верховной Рады меня упрекнули: "там на фронте и без вас разберутся! Мы их всем обеспечим". Я приехал, но ни вас, ни вашу помощь не вижу", – констатирует Порошенко.

"Обращаюсь к тем, кто приглашает проституток в зале парламента, и тем, кто это терпит. Мы инициируем соревнования – с вас 40 000 000 гривен на обеспечение армии. Номерам бригад, нуждающихся в помощи, мы поделимся. Времени у вас есть неделя — следуйте вызову, который бросили мне и Вооруженным Силам", – призвал Петр Порошенко.