Ночью будет до -14, но потепление скоро: синоптик дала подробный прогноз для Украины

В пятницу, 24 февраля в Украине начнется потепление после морозов. Температура воздуха поднимется на 4-8 градусов.

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Такой прогноз погоды озвучила украинская синоптик Наталья Диденко. По ее словам, ближайшей ночью холоднее всего будет на востоке Украины, -9 -14 градусов, на остальной территории -2-8 градусов, на западе – около нуля.

Но уже следующую ночью, с 24 на 25 февраля, ожидается потепление на 4-8 градусов.

Днем в пятницу предвидится +3 +6, на востоке 0 +3. На юге и западе страны +4 +8, на Закарпатье, юге Одесщины и Черновицкой области +6 +11.

Кроме того, синоптик прогнозирует сильный ветер – южные порывы могут достигать 15-20 м/с.

Также 24 февраля в западных областях ожидается дождь, в Карпатах – с мокрым снегом, вечером дождь дойдет и до северных областей. На остальной территории без осадков.

В Киеве – сильный южный ветер. Облачно, осадки днем маловероятны, но к вечеру возможен дождь, местами с мокрым снегом. Ночью 24 февраля ожидается до -5 градусов мороза, днем до +5 тепла.

Суббота уже будет достаточно теплой, затем температура воздуха стабилизируется, прогнозирует Наталья Диденко.

"Порывистый ветер – признак переходного сезона, будет завывать, все нормально, осадки – периодические", – рассказала синоптик.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее синоптики спрогнозировали погоду весной 2023 года. Предвидится, что уже в середине апреля придет почти летнее тепло.

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