Ночные заморозки и тепло днем: синоптики дали подробный прогноз на начало мая в Украине

Начало мая по всей Украине будет теплым и без осадков, однако ночью еще будут заморозки. Температура воздуха ожидается на уровне +13…+18 градусов.

Об этом сообщает Украинский гидрометеорологический центр. Так, в воскресенье, 1 мая, осадков не предполагается.

Ветер прогнозируется преимущественно северо-восточным, 5-10 м/с.

Температура ночью ожидается на уровне +2...+7 градусов, на побережье морей до +9 градусов. Однако в северных и восточных областях на поверхности почвы возможны заморозки 0…-3 градуса. Днем прогнозируется +13…+18 градусов, в Закарпатье до +20.

Видео дня

В Киеве ветер северо-восточный, умеренный. Температура воздуха ночью прогнозируется на уровне +2…+7 градусов тепла, на поверхности почвы также заморозки, днем +13…+16 градусов.

В понедельник, 2 мая, на севере страны ожидаются дожди. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 метров. Температура воздуха ночью на западе прогнозируется в пределах +5…+8 градусов, а днем – +15…+19. На остальной территории страны ночью ожидается +3…+7 градусов, а днем – +13…+17.

В Киеве ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха будет ночью в пределах +6…+8 градусов, а днем +16…+18.

Во вторник, 3 мая, дожди прогнозируются на западе и севере страны. Температура воздуха ночью по всей стране ожидается в пределах +5…+7 градусов, а днем – +15…+17. Только в Луганской и Донбассе будет прохладнее: +13… +15 градусов.

В Киеве ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью ожидается на уровне +6...+8 градусов, а днем – +16...+18.

Напомним, ранее сообщалось, что начало мая в Украине будет теплым, однако ранним летом ждать не стоит. Это связано с дождливой погодой, которая будет волнами заходить в страну с перерывами в один-два или до трех дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, народный синоптик Владимир Деркач из Волыни спрогнозировал, что в мае 2022 года в Украине ожидаются волны похолодания и периоды осадков, которые будут ненадолго прерываться. В начале месяца погода будет дождливая. Со своей стороны в Украинском гидрометеорологическом центре (УКМЦ) отмечали, что температура воздуха будет несколько выше нормы, а количество осадков – в ее пределах.