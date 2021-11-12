Ночные морозы и туман: синоптики предупредили об опасной погоде. Карта

В субботу, 13 ноября, в Украине ожидается опасная погода. Ее повлекут за собой туманы, которые охватят почти всю страну, кроме крайнего востока.

Об этом сообщили синоптики Украинского гидрометцентра. Отмечается, что его вызовет антициклон с высоким давлением внутри. Видимость будет ухудшаться уже с вечера пятницы, 12 ноября. Туманы продержатся всю ночь и утро, в отдельных районах Киевской, Черниговской, Черкасской и Полтавской областей останутся и на день.

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В ночь на воскресенье, 14 ноября, это погодное явление сместится к востоку и покроет Левобережье. На остальной территории страны туманы будут локальными.

Синоптики предупредили о плохой видимости – до 500 метров, а в Карпатах – до 100 м, поэтому водителям следует быть осторожными на дорогах или вообще не садиться за руль.

Также в Укргидрометцентре отметили, что осенние туманы – холодные, они плотно покрывают земную поверхность и не дают солнцу ее прогревать, поэтому пока не развеются, температура воздуха вряд ли прогреется.

В то же время, согласно прогнозу, ветер будет слабым и будет часто менять направление, поэтому туманы долго не будут рассеиваться. Наиболее густые они ожидаются в Карпатском регионе.

Температура воздуха ночью составит от 4 градусов тепла до 2 мороза, в долинах Карпат даже до 9 градусов мороза, тогда как на высокогорье теплее – от 0 до +5; днем +5+10, на юге страны, Прикарпатье и Закарпатье до +13 градусов.

В Киевской области 13 ноября осадков не ожидается, температура воздуха будет составлять ночью от +3 до -1 градуса, днем 5-7 градусов тепла. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Ночью и утром ожидается туман.

Напомним, в Киеве в ближайшие три дня ожидается облачная погода с прояснениями. Осадков синоптики по выходным не прогнозируют. Но уже на следующей неделе в столице по ночам ожидаются морозы – температура воздуха опустится до -5.

Ранее народный синоптик Владимира Деркач сообщил, что на протяжении почти всей первой декады ноября в Украине будет дождь. Он отметил, что "сухих" дней в этом месяце будет не так уж много, в то же время будет наблюдаться постепенное снижение температуры воздуха.

Затем в страну придет похолодание, в ночное время возможны морозы. К концу ноября украинцам следует ожидать мокрого снега.

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