В середині квітня з'явилося повідомлення, що федерація незалежних профспілок Росії (незалежних, мабуть, тому, що від них ніщо не залежить без вказівки Кремля) рекомендувала не проводити - зокрема, в Москві - мітинги та ходу з нагоди першого травня. Офіційна причина скасування звичного ритуалу - "високий рівень терористичної небезпеки", звісно, з боку України, війну проти якої сама ж Росія і розв'язала.

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Інша справа, на "свято" обстріляти Україну ракетами. Влаштувати такий собі "святковий" салют. І притому неодмінно вночі. Як там радянська пропаганда десятиріччями торочила? "22 червня 1941 року гітлерівська Німеччина віроломно без оголошення війни напала..."

А за якихось 53 дні до початку так званої великої вітчизняної війни і через півтора року після нападу нацистської Німеччини на Польщу та початку Другої світової війни, в якій до 22 червня 1941 року Москва виступала союзником Берліна, в радянській столиці відбувся першотравневий парад.

В СРСР перше травня широко відзначали.

В Німеччині після приходу до влади націонал-соціалістів також. "Хай живе націонал-соціалістичний робітничий рух! Хай живе трудове селянство! Хай живе Німеччина!" - вилучіть із цих закликів фюрера німецького народу Адольфа Гітлера до національного дня праці слово "націонал" і замініть слово "німецького" на "радянського", і під цим закликом міг би підписатися вождь, а німецькою фюрер, усіх радянських трудящих Сталін.

"Дружба Німеччини і Радянського Союзу, скріплена кров'ю, має всі підстави бути тривалою та міцною" - так у грудні 1939, майже через чотири місяці після початку Другої світової війни, відповів Сталін Гітлеру й Ріббентропу, які привітали радянського фюрера-вождя із 60-річчям.

1 травня 1941 року в Москві Сталін стояв на трибуні. Поруч - нарком закордонних справ Молотов. Той самий, який у серпні 1939 підписав зі своїм німецьким візаві Ріббентропом пакт, що Другу світову уможливив. Той самий, який називав агресорами Велику Британію та Францію і заявляв, що "не тільки безглуздо, а й злочинно вести війну проти гітлеризму, прикриваючись фальшивим прапором боротьби за демократію". Нічого не нагадує?

І була присутня на тому першотравневому параді 1941 року в Москві делегація дружнього вермахту на чолі з генералом Ернстом-Августом Кестрінгом.

Сьогоднішня Росія бореться з "нацистами" в Україні? Нічого дивного. Вінстону Черчиллю приписують фразу, автором якої насправді був американський сенатор Г'юї Пірс Лонг: "Фашисти майбутнього називатимуть себе антифашистами".