Ночной мороз -26, а потом оттепель: синоптик уточнила прогноз погоды по Украине

В Украине в пятницу, 19 февраля, погода поразит крепкими ночными морозами – температура воздуха местами опустится до -26. В то же время днем холод изменится солнцем, которое начнет растапливать снег, выпавший в этом месяце.

Осадки в этот день в стране маловероятны, но местами будут идти. Таким прогнозом на своей странице в Facebook поделилась народный синоптик Наталья Диденко.

По ее словам, ближайшей ночью отсутствие осадков и атмосферные прояснения позволят столбикам термометров опуститься до -20... -26 градусов. Это – самое низкое из ожидаемого похолодание.

В западных областях (кроме Волыни и Ривненщины), на Днепропетровщине, в Кропивницком с районами и на востоке предполагается ночью -14... -20. А в южной части и на Закарпатье -9... -15.

Днем в пятницу температура воздуха будет колебаться в пределах -7... -12, на западе и юге -1... -7 градусов.

Осадков 19 февраля возможны ночью в Приазовье – там пройдет снег с метелями, будет наблюдаться сильный ветер.

Погода в Киеве в пятницу будет преимущественно сухая. Синоптик прогнозирует, что северный антициклон вытеснит снег из столицы и ночное чистое небо позволит градусам опуститься ночью до -18... -22, в окрестностях ниже. Днем 19 февраля в городе предполагается -10 градусов.

"А дальше начнется оттепель и потепление до "плюсов". И хотя ситуация будет непростой – все же резкое изменение погоды, однако вся эта морозная темная печальная тревога тяжелых февральских дней приближает нас грядущим потеплением до весны", – подытожила Диденко.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее ведущий синоптик Укргидрометцентра Наталья Голеня рассказала, когда ждать тепла в Украине.