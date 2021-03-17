Только я начинаю думать, что уже видел всё и "русский мир" меня ничем не удивит, как тут же кто-то из российских рупоров пропаганды вычудит такое, что у меня, как и у любого нормального человека, даже при всём желании попросту не может уложится в голове.

На прошлой неделе состоялась беседа заслуженного пропагандиста России Владимира Соловьёва с главарём псевдореспублики "ДНР" Денисом Пушилиным. Всё это "действо" транслировалось в прямом эфире одноимённого российского политического ток-шоу "Соловьёв LIVE". Их разговор был похож на встречу старых друзей. Не удивительно – столько лет питаться из одной кормушки.

По сути это интервью не несло ничего нового. Всё, что было озвучено, – стандартные российские пропагандистские штампы на новый лад. Отдельно стоит отметить полное отсутствие у Пушилина даже малейших задатков актёрского мастерства. На фоне мэтра по вешанию лапши на уши россиян Соловьёва главарь "ДНР" выглядел крайнее нелепо.

Это шоу не запомнилось бы ничем выдающимся, если б Соловьёв в порыве пропагандистского вдохновения не разродился очень любопытным высказыванием: "Ты же решаешь совершенно нереальные задачи. Пытаться с бюджетом что-то как-то, то есть… Я даже не знаю, тебе надо Нобелевскую премию выдавать потом за сведение всех этих невозможных потоков в разумное движение".

На что Пушилин наигранно ответил: "Ноша дается, знаешь, по силам. Поэтому справимся и с этим".

Да уж, с креативом у роспропаганды дела обстоят не очень. Да и с банальной логикой тоже. Поставить бывшего МММщика и главаря террористов в один ряд самыми выдающими умами нашей планеты… Мне даже комментировать это сложно. Больная воспалённая фантазия российских метров пропаганды достигла своего пика. Когда в прошлом году писатель Сергей Комков выступил с инициативой номинировать Путина на Нобелевскую премию мира, это выглядело просто как банальное лизоблюдство. Подхалимство перед "царём" всегда было отличительной чертой адептов "русского мира". Обычная мерзость, к которой мы уже, к сожалению, давно привыкли. Но в случае с Пушилиным я не могу подобрать другого слова кроме как "безумие".

А для неуважаемого господина Соловьёва и его почитателей хотелось бы разъяснить: то, что он называет "пытаться с бюджетом что-то как-то", по факту является разворовыванием предприятий, уничтожением экономического потенциала и попросту геноцидом местных жителей на временно оккупировано части Донецкой области! За такое нужно не Нобелевскую премию давать, а садить в тюрьму на долгие годы! Это, собственно, и ждёт Пушилина и его подельников, если, конечно, их всех заранее не устранят кремлёвские хозяева по примеру Захарченко, Гиви, Моторолы и остальных.

"Русский мир" в очередной раз подтвердил своё деструктивное начало. Он отравляет, обесценивает, разрушает всё, что попадается на его пути. Единственная защита от него – это правда, а единственный способ ему противостоять – благоразумие. Чего я вам и желаю.

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