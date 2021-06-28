НЛО в СССР: в сети вспомнили показательные случаи и объяснили феномен

В последние годы СССР и сразу после его распада достаточно популярной была тема НЛО: граждане периодически фиксировали неопознанные летающие объекты в разных уголках Союза, о нем снимали часовые телепередачи и придумывали городские легенды. Этот феномен можно объяснить тем, что "впечатлительные и нервные люди занимались самовнушением".

Такое мнение в LiveJournal высказал блогер Максим Мирович. Он признал, что время от времени такие истории действительно были реальными – связанными с тестовыми запусками ракет и других подобных объектов, о чем обычным советским гражданам не сообщали.

В 1970-80-е годы стали распространяться городские легенды об НЛО. Советские исследователи вели даже целый собственный каталог подобных случаев.

"Например, утверждалось, что в семидесятые годы аппарат НЛО разбился в Якутии у Жиганска – якобы после этого случая в Подмосковье вывезли его обломки, а также тела "каких-то карликов", которые находились внутри", – сообщил блогер.

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Также он напомнил историю, когда в 1981 году НЛО якобы взорвался на Кольском полуострове, а его обломки спрятали военные.

"А летом 1983 года НЛО якобы и вовсе сбили "экспериментальной ядерной установкой Терра-3"в районе Сары-Шаганы в Казахстане, а его обломки поступили в сверхсекретную лабораторию Минобороны", – привел еще один пример Мирович.

Также он вспомнил легенду о грибниках, которые обнаружили в лесу летающую тарелку и даже сфотографировали ее внутреннее убранство и отдали проявить пленку в фотоателье. Вследствие она попала в руки военных, а о грибниках с тех пор никто ничего не слышал.

Некоторые истории о советских летающих тарелках имеют даже фото, отметил Мирович, наведя в пример кадры, сделанные якобы во время "секретного оперативного исследования военными места крушения НЛО" в 1969 году под Свердловском.

"Однако при ближайшем рассмотрении снимков видно, что это никакое не место крушения – деревья вокруг целы, земля целая и даже обросшая мхом. Да и сам диск мало похож на летательный аппарат", – подчеркнул он.

В свою очередь Мирович высказал уверенность, что НЛО никак не связано с внеземными цивилизациями. Он отметил, что видит в советском "феномене НЛО" ту же природу, что и в "советском "полтергейсте". А именно то, что уязвимые и нервные люди занимались самовнушением, после чего пытались убедить других в том, что видели нечто "внеземное"".

"Причем, как и в случае с советским "полтергейстом", – внеземное было таким же по-советски убогим. Советский "полтергейст" бросался грязной картошкой в немытые кастрюли, а советские "НЛО" облучали синими лучами да пугали паровозными заклёпками на мятых бортах..." – подытожил блогер.

Напомним, в США в июле 2019 года сняли неопознанный летающий объект. В Пентагоне подтвердили, что кадры были сделаны американскими военно-морскими силами и в дальнейшем будут изучаться. На записи того времени видно, как объект перемещался в воздухе в разные стороны, а потом исчез рядом с военным кораблем "Омаха", скрывшись в воде.

Ранее также в Петагоне заявили, что неопознанные летающие объекты могут иметь внеземное происхождение – сделаны из материалов, которых нет на планете. Зафиксированные инциденты изучали сотрудники специального подразделения Управления военно-морской разведки

А в сентябре 2020 года неопознанный летающий объект был замечен в небе над Одессой в Украине. Пользователи в комментариях предположили, что это китайские фонарики или квадрокоптеры. Другие отметили, что это могли быть какие-то учения в небе.

Находящийся на Международной космической станции российский космонавт Иван Вагнер, наблюдая за северным сиянием, снял пять неопознанных летающих объектов. Научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга объяснил, что снятые космонавтом точки – это спутники Starlink компании SpaceX, принадлежащей Илону Маску, однако тот о них даже не слышал.

А вот настоящая природа НЛО состоит в том, что лазер, который способен создавать плазменные изображения, в США очень часто принимают за неопознанные летающие объекты. Такой аппарат имеется в распоряжении Военно-морских сил. В то же время, эксперты отмечают, что не все аномальные случаи связаны именно с использованием лазера. Часть инцидентов остается нераскрытой.

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