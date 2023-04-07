''Никто не должен препятствовать'': Порошенко призвал упростить переход приходов в ПЦУ

Петр и Марина Порошенко вместе с депутатами, общественными активистами и защитниками Украины приняли участие в богослужении ПЦУ по случаю Благовещения в главном храме Киево-Печерской Лавры – Успенском соборе.

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После службы Порошенко ответил журналистам на вопрос, что делать с московским патриархатом. Пятый Президент подчеркнул – после получения Томоса об автокефалии Украина стала канонической территорией ПЦУ.

"Сегодня мы присутствуем на службе в святой Киево-Печерской Лавре, где игуменией сама Богородица. В свое время мы сделали абсолютно правильную вещь, когда Православная Церковь Украины получила Томос об автокефалии. И это стало канонической территорией ПЦУ", – напомнил Порошенко.

"Тысячи приходов присоединяются к нашей церкви. Они начали этот процесс сразу после получения Томоса. После 2019 года, к сожалению, три года этот процесс был приостановлен. И только после широкомасштабной агрессии и того, как продемонстрировала себя московская церковь, не осталось никаких иллюзий. Эта московская церковь сохраняет свою, как они говорят, "каноническую связь" с Москвой и московской церковью. Они даже в своих документах пишут, что связь с мировым православием они делают через российскую православную церковь", – констатирует Порошенко. .

Пятый президент также напомнил, что по его инициативе Верховная Рада приняла закон о переименовании: "церковь, имеющая канонический центр в стране-агрессоре, не имеет права называться украинской православной церковью. Их настоящее имя – для того, чтобы не обманывать украинцев – есть "русская православная церковь в Украине".

"ОПЗЖ, "пятая колонна" России делала все, чтобы отсрочить введение в действие этого закона. Мы сражались и, наконец, получили решение Конституционного Суда о конституционности моих действий и о конституционности закона. И теперь закон нужно выполнять", – убежден Порошенко.

"И должен быть следующий шаг. Сейчас наш законопроект лежит в Верховной Раде. Те, кто отказывается выполнять закон, должны получить запрет московской церкви в Украине. Это правильно", – считает Петр Порошенко.

Он также призвал упростить процесс перехода приходов в ПЦУ: "никто не имеет права создавать им препятствия".

Порошенко также призвал органы местного самоуправления передать Православной Церкви Украины земельные участки, розданные московской церкви. "Мы должны поддержать нашу Церковь, в том числе и на уровне местного самоуправления", – подчеркнул Петр Порошенко.

По Киево-Печерской Лавре Порошенко отметил: "есть решение украинской власти о том, что не продлевать соглашения об аренде или о расторжении – нужно обеспечивать выполнение законных требований".

Он также поздравил верующих с Благовещением и сказал – все украинцы ждут и приближают главную благость о нашей Победе.