'Никто из руководителей области или города не изменил': генерал Марченко рассказал, кого оккупанты планировали назначить гауляйтером Николаевщины

Генерал-майор Вооружённых сил Украины, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрий Марченко, который возглавил оборону Николаевской области с первых дней полномасштабного вторжения, рассказал, какие планы были у России на южный регион. Самой "горячей" точкой противостояния стал март 2022 года, уже тогда захватчики, взяв в кольцо областной центр, планировали установить там свою "власть", а по факту – гауляйтера.

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Об этом он рассказал в интервью изданию "Главком". Он заметил, что Николаевщина была полна "ждунов" и почитателей "русского мира", но никто из действующих представителей государственных органов присяге не изменил.

"Никто из руководства области или города не изменил. Напротив, они ободряли испуганных, успокаивали, предостерегали от бегства. Вместо этого лучше сопротивляться. Это нас и спасло", – заметил генерал.

Марченко добавил, что у него есть информация о бывшем начальнике окружной прокуратуры Николаева Геннадии Германе. Именно его оккупанты заранее готовили к выдвижению на так называемого губернатора, если бы ВСУ не наломали им планы по захвату региона.

"Насколько мне было известно, оккупанты заранее создали управленческий скелет, который должен был занять руководящие должности во власти коллаборантов. Если не ошибаюсь, заочно Герману уже объявлено подозрение в государственной измене", – заметил он.

Напомним, что в Николаевской области закроют доступ для посетителей в леса, которые находились на линии столкновения в активных боевых действиях из-за заминирования. По той же причине в предстоящий курортный сезон будут недоступны морские пляжи региона.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в апреле этого года отец генерала Марченко скончался в результате полученных в ДТП травм. Военный написал, что отец всегда был примером для подражания.

"Хорошие люди не умирают – они уходят в небо! Ты был лучшим отцом и прекрасным мужем! Я делал и делаю все чтоб ты мной только гордился, самое страшное наказание для меня – это твое разочарование! Прости, что не смог... я очень старался!" – написал командующий обороной южного региона Украины.

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