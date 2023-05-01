Из-за угрозы мин: в Николаевской области закроют доступ к морским пляжам и лесам

В Николаевской области закроют доступ для посетителей в леса, которые находились на линии столкновения в активных боевых действиях из-за заминирования. По той же причине в предстоящий курортный сезон будут недоступны морские пляжи региона.

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Об этом 1 мая рассказал начальник Николаевской ОВА Виталий Ким. Он отметил, что разрешат для отдыха только те территории, которые не были под оккупацией и которые не попадали под вражеские обстрелы (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца новости).

"У нас таких много", – заверил Ким.

"Черное море военные не дадут, и я согласен с ними полностью, использовать в курортный сезон из-за угрозы, из-за заминирования. Но внутренние водоемы, определенные участки, будут доступны для того, чтобы люди отдыхали", – подчеркнул глава региона.

Также по его словам, в настоящее время в области прорабатываются три локации, которые будут использоваться для реабилитации, в частности психологической.

"Будем приглашать не только из своей, но и из соседних областей, чтобы приезжали, отдыхали", – отметил Ким.

Напомним: ранее СМИ рассказали, как живет село Заселье Первомайской громады на Николаевщине, которое восемь месяцев полномасштабной войны было прифронтовым и подвергалось постоянным обстрелам. В результате действий российских террористов в населенном пункте повреждены 20 домов, еще 10 разрушены до основания.

Населенный пункт пытаются восстанавливать. Еще зимой туда вернули электроэнергию, воду и Интернет. Некоторые дома селянам помогает восстанавливать сельсовет – дают строительные материалы, пленку.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– 27 апреля российские оккупационные войска обстреляли Николаев крылатыми ракетами "Калибр". В результате теракта один человек погиб, еще 23 получили ранения, в том числе один ребенок;

– в результате ракетного удара РФ по Николаеву был разрушен памятник, подаренный городу мэрией Москвы в честь дружбы. Он размещался в городском сквере "Доброты".

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