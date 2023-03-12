Никому не позволим стереть память о Героях Сиреневой рощи в Херсоне – Порошенко

Петр Порошенко в Херсоне встретился с бойцами местной терробороны, которые в первые дни вторжения практически голыми руками пытались остановить российские танки. Выжившие после тяжелых ранений сейчас не могут получить ни статуса, ни помощи от государства, сообщает "Европейская Солидарность".

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Оксана Моренец – мама 25-летнего Алексея Ронского, который вместе с собратьями погиб в Сиреневой роще, хочет похоронить его в родном селе с военными почестями. Она долго и взволнованно рассказывает, как сын рвался защищать Украину и как узнала о его гибели.

Алексей – участник АТО, записался в терроборону 24 февраля через военкомат в селе Широкая Балка. 28 февраля его с другими мужчинами из села вызвали в Херсон. Семья ждала освобождения Херсона, чтобы забрать тело Алексея. Однако в воинской части маме Алексея, как и другим участникам терробороны, не дают необходимые документы, а бесконечная бюрократия уже превратилась в семь кругов ада.

Подвиг Героев Сиреневого парка соразмерен Героям Крут, убежден Петр Порошенко.

"Их расстреляли, от некоторых в прямом смысле не осталось ничего, кроме памяти их близких. И об этом до сих пор молчат, потому что сдача Херсона – неудобная тема", – написал Порошенко в Facebook.

"Я встречался с четырьмя нашими героями и мамой погибшего воина. Даже я едва сдержал слезы от их рассказа. Поблагодарил бойцов за мужество и за защиту украинской земли, а матерь – за то, что воспитала такого сына. На его примере будет воспитываться будущее поколение украинцев"", – считает пятый президент.

"Еще в прошлом году мы с Мариной решили, что память героев терробороны Херсона должна быть увековечена. Поэтому объявили конкурс на проект памятника героям Сиреневой рощи", – напомнил Порошенко.

"Я хочу предостеречь всех – и заангажированных представителей местной власти, и местных коллаборантов, и глупых клерков от разных служб: если вы еще раз попытаетесь унизить, и тем более угрожать воинам-защитникам Херсона, активистам, пережившим оккупацию, мы найдем силы их защитить И думаю, результат вам не понравится. Напомню – они не побоялись почти с голыми руками выступить против россиян, и своих гнид тоже не побоятся. Подумайте об этом", – предостерег он всех, кто пытается унизить героев и их семьи".

"Справедливость победит! Защитники Херсона дали время всему Югу, чтобы подготовиться к встрече с агрессором. Они боролись за Украину, а мы будем бороться, чтобы Героев называли Героями", – подчеркнул Петр Порошенко.

Напомним, Порошенко передал легендарным разведчикам два грузовика и "спецзаказ".