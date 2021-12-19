Николай Амосов: как украинский хирург стал пионером в проведении сложных операций на сердце

В воскресенье, 19 декабря исполняется 108 лет со дня, когда родился легендарный украинский врач Николай Амосов. За свою жизнь он провел десятки тысяч операций, изобрел ряд хирургических устройств, занимался разработкой искусственного интеллекта, а также сшил из кусочков нейлоновых сорочек первый искусственный клапан сердца в СССР.

Большую часть жизни, 49 лет, хирург провел в Киеве, где его именем назван Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии Академии медицинских наук Украины. Подробнее о достижениях знаменитого доктора-гения, философа и гуманиста читайте в материале OBOZREVATEL.

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Родился Николай Амосов в селе недалеко от российского Череповца (Вологодская область) в семье акушерки. От матери он получил первые познания в медицине и унаследовал такие качества, как честность и бескорыстность, – она никогда не принимала подарков от рожениц.

В 1934 году Амосов поступил в Архангельский заочный индустриальный институт, а через год, чтобы избежать службы в армии, в медицинский. Будущий врач планировал изучать физиологию, но свободные места были только на хирургическом факультете.

С началом войны Николай Амосов был мобилизован: он командовал одним из медсанбатов. За всю войну он провел около 40 тысяч операций (около двадцати в день).

После войны Амосов работал заведующим главным операционным корпусом института Склифосовского в Москве, а затем – заведующим хирургии областной больницы в Брянске и главным хирургом области. В этом городе он фактически основал торакальную (грудную) медицину.

В 1952 году Амосова пригласили в Киев, где он стал руководителем кафедры грудной хирургии Киевского медицинского института и увлекся изучением кардиохирургии. Именно последняя принесла врачу всемирную славу.

Поскольку СССР порядочно отставал от западных стран в техническом прогрессе, Амосов в заграничных командировках с часто сталкивался с новыми хирургическими устройствами.

Для повышения эффективности операций и шансов спасения жизней, хирург своими руками собрал увиденный в Мексике аппарат искусственного кровообращения, а также машину "сердце-легкие", которая поддерживала тонус этих органов во время операции.

Находясь за границей, Амосов покупал в магазинах сорочки из нейлона (в СССР этот материал не производили), который использовал при создании первых искусственных клапанов сердца. Такие клапаны он поставил 11 больным, и все они выжили.

Кроме того, Амосов был первым анестезиологом в Украине, а также участвовал в разработке искусственного интеллекта, однако впоследствии проект свернули. Благодаря Амосову в Советском Союзе появилась мода на утренние пробежки и здоровый образ жизни. В свои 85 лет он ежедневно подтягивался на перекладине и упражнялся с 10‑килограммовыми гантелями.

В 1968 году Николай Амосов был готов провести первую в СССР пересадку сердца. Для этого требовался донор с мертвым мозгом, но еще бьющимся сердцем. Однажды в хирургию поступила такая пациентка. Однако ее родные, просили не начинать пересадку, поскольку ее сердце еще не остановилось. Не желая лишать близких последней надежды, Амосов навсегда отказался от идеи подобных операций.

По этой же причине Амосов завершил практику хирурга в 1992 году: врач признавался, что уже не в состоянии видеть детей на хирургическом столе и страдания их родных.

В моменты сильной усталости доктор садился за очередную книгу. Сам он признавал, что всемирную славу ему принес роман "Мысли и сердце", написанный после того, как однажды хирург не смог спасти девочку – ровесницу его дочери. В книге Амосов ярко описал, что чувствует врач во время операции, особенно если она не заканчивается успешно.

Примечательно, что на выборах в Верховную раду в 1989 году Амосов победил в первом туре, набрав 51% голосов без какой-либо агитации. Среди его требований были ликвидация управления Минздрава, которое обслуживало партийную элиту, снижение финансирования ВПК, отмена привилегий высших чиновников. Во внешней политике Амосов предлагал ориентироваться на Запад:

Куда идти? Только на Запад, к созреванию, к стандартам Северной Америки. В США стекаются умы всего света. Еще и выбирают умных президентов. На Россию заглядываться не стоит. Будущее ее туманно.

Николай Амосов умер в 2002 году от инфаркта в возрасте 89 лет. Гений-хирург был похоронен на Байковом кладбище.

Как писал OBOZREVATEL, ранее в Киеве открыли интерактивную мини-скульптуру, посвященную Николаю Амосову. Она появилась на фасаде здания на улице Богдана Хмельницкого, где жил легендарный врач.