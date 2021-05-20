'Сердце, которое бьется': в центре Киева открыли интерактивную мини-скульптуру в честь Николая Амосова. Фото

В четверг, 20 мая, в центре Киева открыли 29-ю мини-скульптуру проекту "Шукай". Она посвящена выдающемуся хирургу, ученому-изобретателю, писателю Николаю Амосову. Скульптурка появилась на фасаде здания на улице Богдана Хмельницкого, 42, где с 1971 года жил гениальный врач.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что такая же скульптура появилась и на здании Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Николая Амосова (чтобы посмотреть фото, проскролльте до конца страницы).

"Городская власть всегда приветствует инициативы по созданию новых и интересных достопримечательностей, чтобы киевляне и гости столицы могли узнать больше о том, кто жил в нашем родном городе и прославлял его своим трудом и талантами. Наработки выдающегося кардиохирурга Николая Амосова очень весомые в области операций на сердце для всего мира", – рассказала заместительница главы КГГА Анна Старостенко.

Кстати, скульптура интерактивная – к ней можно дотронуться и почувствовать сердцебиение.

В КГГА напомнили, что сегодня в рамках проекта "Шукай" в столице установлено уже 28 мини-скульптурок, посвященных символам Киева. Среди них – "Неотложная помощь" (ул. Липинского, 4), "Золотые ворота" (ул. Ярославов Вал, 21/20-А), "Киевский велотрек" (ул. Липинского, 15), "Цепной мост" (ул. Болсуновская, 13-15), "Киевский каштан" на здании городской администрации (ул. Крещатик, 36) и многие другие.

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