Николаевский депутат возмутил украинцев публикацией с Путиным

Депутат Николаевского горсовета Максим Невенчанный возмутил украинцев, поздравив их с Новым годом фрагментом праздничного обращения президента России Владимира Путина.

Фотография с российским лидером размещена на странице Невенчанного в Facebook. Публикацию активно комментировали пользователи соцсети.

Скриншот с публикации Невенчанного Facebook Максим Невенчанный

"Искусство провокаций". Книга, 1 глава", "Летом 1944 года отдельные гражданки Франции из-за коллаборации с врагом лишились собственных волос. Интересно бы узнать, от чего впоследствии избавится гражданин Невенчанный...", "Л*йно с украинским паспортом, тянет сюда ордынские мумии. Фе. Интересно, куда смотрят спецслужбы, и почему не прикроют рупоров Кремля", – писали читатели.

Комментарии под публикацией депутата Facebook Максим Невенчанный

Всего под публикацией николаевского депутата высказались сотни людей.

Прокомментировал публикацию Невенчанного также известный украинский журналист, публицист Вахтанг Кипиани.

"... депутат Николаевского горсовета Невенчанный своей никчемной жизнью на свободе доказывает, что СБУ в области нет. С этим ур*дом – 37 общих друзей", – написал он на своей странице в Facebook.

Кипиани прокомментировал пост Невенчанного Facebook Вахтанг Кипиани

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что Путин проигнорировал лидера Украины Владимира Зеленского в своих новогодне-рождественских поздравлениях для глав других государств.

Они были опубликованы на официальном сайте Кремля. Показательно, что российский президент упомянул в своей речи даже главарей непризнанных Абхазии и Южной Осетии – Аслана Бжанию и Анатолия Бибилова.