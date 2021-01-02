Миколаївський депутат обурив українців публікацією з Путіним

Депутат Миколаївської міськради Максим Нєвєнчанний обурив українців, привітавши їх з Новим роком фрагментом святкового звернення президента Росії Володимира Путіна.

Світлину з російським лідером оприлюднено на сторінці Нєвєнчанного у Facebook. Публікацію активно коментували користувачі соцмережі.

Скріншот з публікації Нєвєнчанного Facebook Максим Нєвєнчанний

"Мистецтво провокацій". Книга, 1 глава", "Влітку 1944 року окремі громадянки Франції через колаборацію з ворогом позбавились власного волосся. Цікаво б дізнатись, чого згодом позбудеться громадянин Нєвєнчанний...", "Л*йно з українським паспортом, що тягне сюди ординські мумії. Фе. Цікаво, куди дивляться спецслужби, і чому не прикриють рупорів Кремля", – писали читачі.

Коментарі під публікацією депутата Facebook Максим Нєвєнчанний

Загалом під публікацією миколаївського депутата висловилися сотні людей.

Прокоментував допис Нєвєнчанного також відомий український журналіст, публіцист Вахтанг Кіпіані.

"...депутат Миколаївської міськради Нєвєнчанний своїм нікчемним життям на свободі доводить, що СБУ в області нема. З цим вир*дком – 37 спільних друзів", – написав він на своїй сторінці у Facebook.

Кіпіані прокоментував пост Нєвєнчанного Facebook Вахтанг Кіпіані

Раніше OBOZREVATEL повідомив про те, що Путін проігнорував лідера України Володимира Зеленського у своїх новорічно-різдвяних привітаннях для глав інших держав.

Вони були опубліковані на офіційному сайті Кремля. Показово, що російський президент згадав у своїй промові навіть ватажків невизнаних Абхазії та Південної Осетії – Аслана Бжанію та Анатолія Бібілова.