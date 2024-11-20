Никогда не ломаются: какие бытовые предметы времен СССР используют до сих пор

Люди, помнящие времена СССР, нередко жалуются, что современная техника выходит из строя гораздо чаще, чем то, что производили в Союзе. Причин тому может быть немало – советские люди из-за дефицита использовали вещи очень осторожно, большинство техники было чисто механическим, что увеличивало ее долговечность и т.д.

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Так или иначе, во многих квартирах до сих пор можно найти немало предметов советского производства. Некоторые из них даже используются в хозяйстве. OBOZ.UA рассказывает о них подробнее.

Пресс для чеснока

С помощью такого механического устройства можно измельчать чеснок, колоть орехи, удалять косточки из вишен. Конечно, и сейчас в любом крупном супермаркете можно купить новенький пресс для чеснока. Однако не у всех есть такая потребность, ведь производенный еще в СССР кухонный гаджет до сих пор вполне успешно справляется со своими задачами.

Механическая мясорубка

Современные устройства для измельчения продуктов имеют кучу режимов, могут крошить даже лед и напичканы умной электроникой. Советские мясорубки были лишены всего этого. Они представляли собой металлическую трубку, вращающийся механизм с ручкой, лезвия и несколько насадок. Производились эти мясорубки из чугуна и стали и работали на ручной тяге. Мощность работы зависела исключительно от физической силы человека, пользовавшегося устройством. Единственная поломка, которая могла произойти с такой мясорубкой – это затупление лезвий. И эта проблема достаточно легко решалась.

Пельменница

Сейчас, чтобы прибавить пельменям стоимости, на пачке пишут, что это ручная лепка. Во времена СССР купить пачку хороших полуфабрикатов было практически нереально. Поэтому пельмени лепили дома самостоятельно. И чтобы не тратить на это кучу времени, использовали специальный трафарет, позволявший одним нажатием приготовить 37 штук. Поскольку пельменница есть не что иное, как металлический диск с отверстиями, ломать там практически нечего. Поэтому такое устройство почти вечно.

Настольная лампа

Во времена, когда любая бумажная работа делалась собственно на бумаге, а люди писали исключительно вручную, настольные лампы были обязательным предметом в каждом доме. Чтобы устройство прослужило дольше, его корпус изготовляли из металла или выносливого карболита. Многие такие лампы служат своим хозяевам до сих пор.

Сифон для газировки

Готовые газированные напитки были в СССР своеобразной диковинкой. Поэтому граждане покупали специальные сифоны для самостоятельной газировки воды. В них вставляли сменные баллончики с углекислым газом, делали "шипучку". В народе гуляли рецепты по изготовлению разных напитков с помощью сифона. Многие такие приборы до сих пор находятся в рабочем состоянии. Вот только баллонов к ним уже не найти.

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