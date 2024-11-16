Изменился до неузнаваемости: каким был 'фитнес-браслет' в СССР

В Советском Союзе еще в 1960-х годах был создан механический "фитнес-браслет" – шагомер, помогавший людям контролировать свою двигательную активность. Этот прибор назывался "Заря" и стал очень популярен, оставаясь незаменимым гаджетом для активного образа жизни на несколько десятилетий.

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Советский шагомер работал на основе механического маятника, который колебался при каждом шаге и помогал подсчитывать пройденное расстояние. Несмотря на отсутствие современных технологий, такое устройство являлось надежным средством для ведения здорового образа жизни.

Шагомер "Заря" был настолько компактным, что легко умещался на ладони, а носили его обычно на поясе. В его конструкции не было электроники, а принцип действия базировался на чисто механических средствах, обеспечивающих точный подсчет шагов. Это показывает, что идея подсчета двигательной активности не новинка нашего времени, а имела место еще несколько десятилетий назад. Выпуск таких устройств начался в 1960-х годах и продолжался вплоть до начала 1990-х.

Прибор пользовался популярностью среди советских людей, особенно во времена, когда идеи здорового образа жизни активно пропагандировались. Шагомер "Заря" давал людям возможность контролировать свою активность без сложных технологий и дорогостоящих устройств. Он стал необходимым атрибутом тех, кто вел активный образ жизни, даже без доступа к смартфонам или современным программам для подсчета шагов.

Сегодня подсчет шагов стал более простым благодаря фитнес-браслетам и смартфонам, но советский шагомер был первым шагом в этом направлении.

Интересно, что сегодня советские "фитнес-браслеты" остались доступными широкому кругу пользователей в интернет-магазинах. Купить их можно от 100 до 500 гривен, некоторые даже в оригинальной упаковке.

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