'Ни один ребенок не попал в интернат': Фонд Рината Ахметова поделился советами патронатной воспитательницы 15 детей из Харьковщины

Евгения Гончаренко вместе с мужем стали первыми патронатными воспитателями в Первомайской общине Харьковщины. С 2018 года и по сей день они занимаются 15 детьми от 1 до 16 лет, и ни один из них не попал в интернат. Все, что нужно знать о патронажном воспитании Евгения рассказала программе Фонда Рината Ахметова "Сиротству – нет!"

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"Наша семья делится с детьми семейным теплом и заботой, оказывает поддержку, помогает наверстать пробелы в развитии и образовательном процессе, выполняет советы врачей. Но родителей мы не заменяем, чтобы избежать привыкания детей и вторичной травматизации. Поэтому постоянно напоминаем детям, что они у нас находятся временно, в гостях", – отмечает Евгения Гончаренко.

Миссия патронатного воспитателя – предоставить ребенку временный дом. Ведь ребенок, который попадает к патронатному воспитателю, обычно находится в сложных жизненных обстоятельствах или ожидает решения своей дальнейшей судьбы. За свою работу патронатный воспитатель получает официальную заработную плату от государства, а также ему начисляется трудовой стаж.

При этом патронат над ребёнком – командная работа. Всегда на связи социальные партнеры и специалисты, помогающие найти пути решения проблем.

Евгения убеждена, что необходимо создавать больше патронатных семей в общинах, ведь это "скорая помощь" для детей в кризисной ситуации, а тем более во время войны, когда тысячи детей остаются без родительской опеки.

История Евгении – здесь.

Подробнее о патронатной семье и как стать патронатным воспитателем, читайте здесь.

Фонд Рината Ахметова все 18 лет своей работы прилагает усилия к тому, чтобы каждый ребенок воспитывался в семье. Благодаря программе "Сиротству – нет" уже более 10 тысяч детей в Украине нашли новые семьи.