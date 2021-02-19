Сегодня я снова хочу поговорить об не выученных уроках истории, так как нынешняя ситуация и в ОРДЛО, и в Украине в целом, просто кричит о том, что "повторение — мать учения". То есть, мы, фактически, танцуем на граблях истории, не осознавая ее уроков.

Тема о воинах-интернационалистах — тонкая и сложная. Но я попробую. Ведь война — не время реверансов. И правда принадлежит сильным и свободным. Мы должны говорить правду, какой бы она сложной и страшной, болезненной и не удобной не была.

В 15 февраля ОРДЛО торжественно отпраздновали (подчеркну это слово) начало выведения советских войск из Афганистана. Знаете, вот эта советская тупость праздновать даты, не задумываясь ни о слове "праздновать" и что оно подразумевает, ни о самих датах "праздников".

Дико резало "сегодня мы будем отмечать", "сегодня мы празднуем" в такие горькие памятные даты, как, например, День Победы, День чернобыльской трагедии, День памяти жертв Холокоста, День памяти жертв Голодоморов.

Я наслушалась этого на Луганщине. Ни чиновники, ни люди там абсолютно не понимали, что день скорби не может праздноваться. Но, видимо, это в головах людей засело от СССРии. Вот это "и сегодня, в этот праздничный день, хотим пожелать умершему счастья, здоровья". Это вбито в сознание настолько, что вытесняло какие-либо моральные аспекты.

Нет, я понимаю, что с точки зрения врага и оккупанта они-то реально празднуют дни нашей гибели. Возможно, именно поэтому так тщательно и вкладывалось в головы "празднуя день победы", "празднуя день памяти". Их торжество над нашей болью.

В ОРДЛО — абсолютная калька СССРии. Поэтому там торжественно, тождественно и одинаково помпезно празднуют день смерти мученика царя Николая, расстрелянного революционерами-ленинцами, день октябрьской революции, день рождение Ленина, день "расстрела" Луганска, день взятия СБУ, день влюбленных…

Вот, новая дата – день вывода советских войск из Афганистана. И, естественно, же, в ОРДЛО это праздник. Смотрела на пафосные фото "не забудем-не простим, если нужно-повторим". И думала о том, что в 2014-м приняла правильное решение выехать семьей из ОРДЛО, поставив там точку.

Эта война надолго, я знала с самого начала. В 2014-м я была уверена, что 10 лет (ведь 10 лет СССР вел войну в Афганистане). Сейчас я думаю, что эта российско-украинская война продлится гораздо дольше. Ведь на многие исторические вопросы мы все это время не искали ответов и не хотели их искать. Жители Донбасса в упор не хотели ни слышать, ни осознавать приводимые примеры Приднестровья, Абхазии и других "освобожденных" РФ стран. Приводили мы в 2014-м в пример "освобождения" и Афганистан. Куда бы не сунула свой нос РФ, там начинался голод, разруха и война. Понимали ли это на Донбассе в 2014-м? Нет!

Абсолютная политическая историческая безграмотность и пропаганда делали свое дело: "богатая Россия освободит нас и даст нам", орали на митингах триколорадники и требовали "путин введи". Люди не проводили исторические параллели, не делали выводов из, казалось бы, простых вещей. И вот знаете, а ведь нас так воспитали в СССР — не задавать лишних вопросов. Партия знает, партия ведет. А еще страх, что если ты будешь задавать вопросы, то вопросы появятся к тебе.

И, казалось бы, СССР уже нет, но мы так и не решились задать себе эти вопросы. Боялись? Скорее нет, просто было все равно. Я не говорю за всех, за большинство.

Мы не стали требовать от РФ, как правопреемника СССР, ответов. Мы не стали привлекать РФ к ответственности за содеянное. Мы просто продолжали говорить то, что нам внушили, чтобы не задеть вот эти тонкие струны правды.

И зря. Жесткое, каждодневное препарирование СССР и ее злодеяний, жесткое разоблачение фейков и мифов были бы нам полезны, как противоядие, как переливание крови. Ну, что было, то уже не отмотаешь назад. Поэтому буду говорить с позиции дня сегодняшнего. Знаете, а ведь вот донбасское братство воинов афганцев сыграло не последнюю роль в российско-украинской войне. Именно, поэтому мне захотелось акцентировать внимание на этом "празднике".

Вернусь к препарированию этого слова, так любимого на России и в ОРДЛО- "праздник". Праздник ли это? Я бы сказала день памяти, скорби. Ведь в этой никому не нужной войне погибло от 1 до 2 миллионов людей.

Афганистан прошло более 160 000 призывников из Украины. Украина потеряла около 4000 молодых ребят, около 6000 стали инвалидами, 72 остались в плену или пропали без вести. СССР скрывал потери, и до сих пор официально озвучены такие цифры: потери Советской армии составили 14 тысяч 427 человек, КГБ – 576 человек, МВД – 28 человек (погибшими и пропавшими без вести). Раненых и контуженных за время боевых действий было 53 тысячи человек.

Точные данные о погибших в войне афганцев неизвестны. По разным источникам, эти потери могли составить от 1 до 2 миллионов человек. От 850 тысяч до полутора миллионов человек стали беженцами и осели в основном в Пакистане и Иране. Страшные цифры. Страшные вопросы: что мы там делали? Ответ прост-мы там были оккупантами.

Могли ли в то время призывники отказаться от такой "службы"? Нет! Во-первых, о том, что их отправляют в Афган, солдаты узнавали, уже прибыв туда. Во-вторых, СССР готовил с детсада своих граждан в полной боевой готовности отдавать долг Родине по первому ее зову.

Сейчас так же происходит в ОРДЛО и Крыму, там детей со школы готовят "отдать долг отечеству", "умереть за Россию".

Кстати, а вы знаете, что на России об этих событиях говорят "Афганская война" или "афгано-советская война" и сегодня многие и в ОРДЛО, и на РФ считают, что это Афганистан напал на СССР и "мы, православные, просто защищались от мусульман". Как вам подмена понятий?

С Донбасса в Афган молодых парней гребли пачками. Не удивлюсь, если так было по всем областям Украины, СССР нашел еще одну фишку, как уничтожить работоспособное, здоровое поколение украинцев.

По сути, УССР был "свободной республикой" и на Афганистан наша республика не нападала. Но, военкоматы УССР поставляли в афганскую бойню эшелоны солдат.

Почему? Потому, что мы находились в оккупации СССР и не могли сами принимать решения, не смотря на показательную свободность. СССР использовал союзные республики" как ресурс в своих игрищах.

Поэтому, когда началась оккупация Донбасса и Крыма мы начали говорить о том, что сегодня вы подняли триколор, а завтра ваши дети будут умирать за РФ в Сирии. Так оно и произошло. Призывник из Крыма и ОРДЛО пополняют российские эшелоны смерти во всех "горячих точках", устроенных РФ.

Вот почему так важно говорить правду. Задавать и отвечать на неудобные вопросы. В них, как правило, находятся подсказки дню сегодняшнему.

Не задавая вопросов по Афгану, не получив ответов, мы не выработали в людях стопор "оккупант-враг".

Для россиян все трагедии — праздник. В этом суть андрофагов. Он празднует победу над жертвой, убивая и поедая ее. Когда РФ начала подготовку к оккупации Украины (активность вербовки была где-то в 2007 году), то основную ставку ФСБ сделало именно на тех, кто прошел Афган в рядах СА и жил в Украине.

Думаю, что все архивы "афганцев" в РФ сохранены. Еще бы, ведь это такая база бойцов, да еще и большая часть из них с "пятнами" на биографии, то есть передай РФ их данные в Афганистан, там у них бы сразу нашлись "кровники".

Вербовка шла из рук в руки, то есть сослуживцы искали через "Одноклассники" сослуживцев и начинали тосковать по СССР, ругать олигархов, в общем, "базарить на бытовые и злободневные темы", поднимая основную "Донбасс кормит бандер, Донбасс- русская земля, назад бы в СССР".

Кто-то велся, в основном те, кто "дедывоевали" и "ленин всегда живой". Им подподили "бандеровцы и гей-европа отнимут у нас праздник победы".

Кого-то ловили на тех преступлениях, которые были совершены в Афгане против мирного населения или даже своих сослуживцев. Кому-то предлагали бизнес. Кому-то — карьеру.

Я не знаю, как, где и кто устоял. Если честно, очень хочется узнать статистику по Украине, сколько "афганцев" ушло добровольцами в ВСУ, сколько в украинские добробаты, сколько перешло на сторону РФ. Я имею в виду статистику по мирным областям Украины. По ОРДЛО статистика у меня есть. 80% "афганцев" Луганской и Донецкой области стали опорой оккупантов, и костяком "народной милиции" или "народного ополчения" ОРДЛО.

Полевой командир террористов из Свердловска Луганской области с позывным "РИМ", Александр Гайдей, тоже "афганец", собрал под свое крыло всех афганцев Свердловска, Ровеньков и Краснодона.

Те зверства, что они творили в городах, мародерство, пытки, убийства местное население запомнило надолго, но…оправдало "революционной необходимостью", так как все эти преступления подавались под видом "классовой борьбы" и "борьбы с врагами народа".

10 лет войны в Афганистане закончились для СССР ничем. Позорный вывод войск из несломленной страны назвали победой. Вопрос "зачем там погибали люди, солдаты из СА СССР, из УССР и других союзных республик" стерли из памяти победобесным празднованием, салютом, солдатской кашей, фронтовыми 100 грамм, льготами. Преступление, совершенное Союзом в Афгане назвали "долгом Родине", "миротворческим контингентом", внушив, что это был героизм. Красивые речи, гвоздики к памятникам, подарки живым… Молчание покупали.

В 90-е афганцы, сломанные, контуженные, с постравматом, научившиеся убивать, стали костяком донбасских банд. Их собирали в клубы памяти, где они горлали под разведенный спирт Роял, завезенный контрабандой из РФ "Черный тюльпан", потом крушили этот самый клуб.

Клубы памяти становились бойцовскими клубами, где под видом обучения боксу, восточным единоборствам, формировались группы для "малиновых пиджаков". Очень часто на бандитских разборках донецко-луганских кланов вчерашние побратимы афганской войны, крушили друг другу челюсти кастетами.

15 февраля 1989 года начался вывод советских войск с территории Афганистана. 9 лет и 51 день "исполняли" "интернациональный долг" простые советские парни. Долг кому? Мы что-то были должны Афганистану?

Фактически СССР проиграл советско-афганскую войну, ведь любая война, которая затянута и не привела ни к какому результату. Считается проигранной. Стратегической целью СССР в Афганистане было — установить стабильный просоветский режим. Поэтому СССР проиграл советско-афганскую войну, поскольку почти сразу после вывода советских войск в Афганистане разгорелась гражданская война, которая закончилась свержением про-советского режима.

До сих пор для РФ страшно неудобным является тот факт, что внешнеполитические мнения склонялись к тому. Что советско-афганская война стала причиной развала СССР. Ведь затянувшийся конфликт и подарки в виде "груз -200" стали раздражать россиян и оттолкнули "советские республики" от "центра" вызвав повсеместные антисоветские митинги. Как много аналогий. Как много схожего. И как много пунктов к размышлению.

Когда-то позорно убегая из Украины, разваливающаяся и издающая последний вздох эРэФия так же будет рассказывать о том, как 10 (15-20) лет простые русские парни "исполняли" "интернациональный долг" в Украине. То, как РФ позорно скрывает свои потери на Донбассе, уже говорит о том, что дело для нее это привычное и отшлифованное на других "горячих точках". Может поэтому РФ так хочет стать миротворцем, ведь все равно как-то придется объяснять все эти памятные знаки, рассыпающие по РФ "погиб по славу Новороссии".

Новороссии нет ни на одной карте мира, а уж тем более на "глобусе РФ", а простые российские парни все продолжают за нее умирать. РФ и Путин до сих пор оправдывают ввод войск в Афганистан, ссылаясь на "реальные угрозы". Ни СССР, ни РФ не понесли материального или юридического международного наказания за афганское преступление.

Если препарировать советскую военную агрессию против Афганистана, то в этих исторических параллелях можно увидеть и этапы современной российско-украинской войны и, возможно, ее окончание.

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