Нецензурная лексика является показателем честности и интеллекта – исследование

Ученые выяснили, что брань ошибочно считают признаком бедности словарного запаса и необразованности. Такая лексика, наоборот, может говорить о высоком уровне интеллекта и креативность.

К такому выводу ученые пришли, проведя многочисленные исследования. Тимоти Джей, профессор Массачусетского колледжа свободных искусств, заявил, что у бранных слов есть много преимуществ, пишет Daily Mail.

Первый эксперимент доказал, что люди, которые используют ненормативную лексику, не имеют проблем с интеллектуальным развитием. Участникам необходимо было назвать как можно больше слов на заданную букву. Лучше с этой задачей справились именно те, кто пользовался грубостями.

Кроме того, в ходе исследования ученые установили, что лица, которые используют брань в своей речи, являются более честными. Они не пытаются подобрать правильные слова, искренне рассказывая правду, в отличие от лжецов, которые тщательно планируют, как и что сказать.

Нецензурная лексика также свидетельствует о креативности, ведь эти слова генерируются правым полушарием мозга, которое отвечает за творчество. Эмма Бирн, автор книги "Ругательство полезно для вас", рассказала о ряде случаев, когда люди, перенесшие инсульт правой части мозга, переставали ругаться, даже если делали это всю свою жизнь.

Еще одним полезным свойством грубостей является их способность облегчать боль. Это выяснилось, когда добровольцы погружали руки в ледяную воду. Дольше смогли продержаться те, кто при этом повторял бранные слова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ученые обнаружили гормон, который может провоцировать невнимательность и провалы в памяти. Свое исследование биологи провели на мухах-дрозофилах.