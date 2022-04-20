Петро КОНАШЕВИЧ-САГАЙДАЧНИЙ - ВЕЛИКИЙ, БЛАГОВІРНИЙ і НЕТИПОВИЙ ГЕТЬМАН УКРАЇНИ:

з нагоди 400-річчя дня його ПАМ‘ЯТІ.

Рік тому, в славному Трахтемирові, ми запланували низку заходів по вшануванню 400-річчя пам’яті нашого славного Гетьмана Петра КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО. Війна, звісно, внесла свої корективи.

Проте, навіть за обставин воєнного часу, ми не забуваємо згадати та пошанувати ВЕЛИКОГО ГЕТЬМАНА і про нашу просвітницьку діяльність з цього приводу напишу згодом…

А нині 10 цікавих фактів про Петра КОНАШЕВИЧА-САГАЙДАЧНОГО:

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- народився Петро Конашевич у шляхетній родині поблизу Самбора, що на Львівщині;

- Сагайдачним став вже на Запорозькій січі за вправну стрільбу з лука;

- освіту здобув в Острозькій академії і за описами істориків був автором трактату на захист православ‘я;

- став реформатором козацького війська, ввів поділ на сотні і полки, перетворив козацтво на українську організовану силу, що поставила собі за мету створення власної державності;

- батько українського морського флоту. Серед численних морських походів під проводом Сагайдачного на турецькі міста та фортеці, найзнаменитіші - взяття Кафи та похід на Варну, де було знищено до 10 тисяч кораблів турецького флоту;

- відновив Митрополію Київської православної церкви на чолі з Йовом Борецьким;

- прославився походом на Московщину, під час якого на чолі 20-тисячного війська захопив Путивль, Курськ, Єлець, Лебедин, Скопин, Ряжськ…За описами істориків, взяв участь у двобої з московським воєводою Василем Бутурліним, якого побив і скинув з коня. Проте, під впливом рішення поляків, відмовився від остаточного штурму та взяття Москви;

- без мудрості і самопожертви Сагайдачного та звитяги козацького війська не відбулося б спільної перемоги у визначальній для долі Центральної Європи ХОТИНСЬКІЙ битві 1621 року.

Недаремно вірменський хроніст Авксент писав:

"Якби не козаки, польське військо було б розбите за 3-4 дні. Перемогу здобуто лише завдяки Богові й запорозьким козакам";

- Гетьман був правдивим меценатом і благодійником та заповів майже все своє майно та гроші Київській, Луцькій та Львівській школам "на науку і виховання бакалаврів учених дітей християнських…";

- Гетьман впровадив жорстку дисципліну під час воєнних походів. Сам мало спав і не пив та строго заборонив козакам вживати оковиту. За порушення цієї вимоги під час воєнних дій порушника могли стратити, а під час морських походів - викинути в море.

За героїчну і самовіддану діяльність, державницьку позицію і благовірне життя Православна Церква України долучила Петра Конашевича-Сагайдачного до лику святих. Канонізація відбулася під час Священного Синоду ПЦУ 21 серпня 2020 року. А ще в 2011 році рішенням Архієрейського собору Української автокефальної православної церкви Петро САГАЙДАЧНИЙ був канонізований у чині "БЛАГОВІРНИЙ ГЕТЬМАН".

Пам’ять святого благовірного Гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного згідно Місяцеслова вшановується ПЦУ 20 квітня.

Пам‘ятаємо нашу історію!

Шануємо наших героїв!