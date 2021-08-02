Когда в 2014-м году на Луганщину пришел русский мир, который горячо и искренне поддерживало критическое большинство жителей области, я очень боялась остаться за стеной, в гетто, в мире тюрем и несвобод, где каждый твой шаг расписан властью, оценен властью, и разрешен-не разрешен властью. И ты, и члены твоей семьи автоматично становитесь заложниками системы, власти, критического большинства и их "хочу". Ты обязан делать все, что хочет критическое большинство, ты обязан выглядеть, думать, действовать, решать все то же, что и критическое большинство. Как только ты сделаешь что-то, что выдаст тебя, выделит из толпы – тебя ждет тюрьма, психушка, а твои дети могут оказаться инструментом в руках маньяков, НКВДистов.

Откуда я это знала? Я всю свою сознательную жизнь, прожившая в мирной Украине? Это было написано в биографиях тех, кем я восхищалась, с кого брала пример, поэтов, писателей, художников, философов, изобретателей советской эпохи, рожденных в УССР.

СССР убивал. Своих сограждан, граждан, свои братские народы, заключенные в тюрьму. Это красной линией шло по всей истории СССР, и было удивительно, как этого не замечали люди. Критическое большинство граждан СССР, были не только согласны с тем, что они живут в гетто, в тюрьме народов, умирают в этом гетто, строят это гетто, но и соревновались в том, кто качественнее убьет, донесет, расстреляет.

Все преступления в СССР, все пытки, доносы и казни совершались советскими людьми. Все. Абсолютно все. С молчаливого и не очень согласия, поддержки критического большинства.

Товарищ Сталин, был, конечно же, чудовищем, но кто написал 5 миллионов доносов? Кто работал в тюрьмах, кто расстреливал, кто пытал. Вы знаете, как страшны были тюрьмы СССР, СИЗО? Там насиловали и убивали, абсолютная власть людей над своими согражданами, которые были абсолютно подчинены власти и абсолютно беспомощны перед своими же согражданами. Эта беспомощность потрясает. Иссушивает. Опустошает. И тебя накрывает страх. Страх диктует тебе нормы твоего поведения- быть таким, как все. Чтобы ни дай Бог гетто не заметило тебя, не потянулось к тебе своими холодными пальцами.

Почему? Почему в нашей стране так мало правды и истории СССР? Не той, что нам красиво показывает Россия и показывали в школьных учебниках. Настоящей. Чтобы вот каждая биография украинского писателя, поэта, прозаика, художника и изобретателя красной линией — убит, замучен в застенках, расстрелян. И уже после смерти стал "советским", "русским" писателем. И чтобы история каждого города имела вот эти красные линии: здесь были расстреляны, здесь пытали, здесь захоронены. Нам не нужны памятники вождей пролетариата, нам нужны памятники нашим гражданам, павшим от рук пролетариата. Нам не нужны кларыцеткинские дни, нам нужны дни Памяти о наших замученных в советском гетто людях. Нам нужно каждый день начинать с памяти и ужаса, вспоминая советское прошлое: рабов-селян, дефицит, блат, очереди, эпидемии, катастрофы, стройки века, уносящие жизни десятками тысяч. Все это нужно, чтобы никогда снова. Никогда больше не попасть в эту страшную тюрьму народов. Ни в рамках СССР, ни в рамках "братского народа", ни в рамках единения с этими палачами, у которых в генах отложено только одно: насилие!

Возможно, я подчеркиваю, возможно, если бы все годы нашей Независимости, мы каждый день начинали новости с памяти о тех, кого поглотила тюрьма народов, у нас не было бы ОРДЛО, "народа Донбасса" бьющегося в истерике" пожить по-русски", гомо-советикуса, каждые выборы приближающие нас назад, в тюрьму.

Мы должны осознавать, что критическая масса наших с вами сограждан, нас с вами, это те, кто несет в себе память жертвы и память палача. Так вот, критическое большинство живет с памятью палача. Жертвы не оставляли наследников. А вот палачи размножались, в том числе и за счет имущества жертв.

Кого расселяли по выморенных голодом селах? Кого из-за голода РСФСРии везли на Донбасс, в Центральную Украину и Крым? Кого вывозили в Сибирь? Кого убивали в ГУЛаге и Соловках? Кого утопили при строительстве Беломорканала и ДнепроГЭС?

"Спасибо товарищу Сталину"? Ему ли? Одному ли ему? Ведь членами КПСС тогда был каждый третий или каждый второй? Кто-то охранял узников, кто-то насиловал задержанных, кто-то ломал пальцы и психику арестованным, кто-то писал доносы.

Мораль и человечность хранятся там, где они закладывались из поколения в поколение. В русском мире — морали нет. Это мораль убийц и насильников, мародеров и предателей. Это в крови, памяти и генах. Они рождены от насилия для насилия. Они рождены в подчинении для подчинения. У них нет тысячелетней истории и тысячелетней истории борьбы за независимость. Они — рабы. Они продукт рабства. И что самое страшное, нет страшнее надсмотрщика, чем раб.

СССР имеет страшную историю тюрем, выбивания показаний, признаний в преступлениях под пытками. А еще страшную историю использования зэка для убийств и насилия над теми, кто попал в жернова системы. И ни один зэк не отказался насиловать и истязать политических. Ни один.

В СССР пропадали люди, никто особо их не искал. Понимали, исчез, значит, не просто так. Или убили, или в тюрьме. Или убили в тюрьме.

В СССР тысячи отбывали наказание без вины. Они просто брали на себя вину таких, как Чикатило или партийных элит и их родни, ведь пьяные банные вечеринки попов и партийников в большинстве случаев заканчивались гибелью молодых, и даже несовершеннолетних мальчиков и девочек.

"Был бы человек, а статья найдется" — это норма жизни в СССР. Ее знали все. Боялись. Старались не попадаться на глаза системе или…использовали это правило для уничтожения родни, соседей, коллег по работе, врагов. Бытовых врагов, если можно так сказать. За квартиру, за участок земли, за корову, за выпас, за рабочее место. И вот сейчас вслушайтесь в речи тех, кто орет "забрать-поделить-расстрелять". Это они. Понимаете. Это потомки тех, кто это делал. И они уверены в своей правоте. Они хотят вернуть право убивать, доносить, быть рабами и надсмотрщиками над рабами.

Совки не могут построить ничего, кроме гетто, зэки не могут жить вне тюрьмы. И критическая масса россиян хотят убивать. И когда критическая масса белорусов, которые хотят убивать, или критическая масса украинцев, которые хотят вернуть вот это право доноса и расстрела по их желанию, чтобы у соседа отобрать землю и корову, достигнут предела, границы испарятся, и мы вернемся в тюрьму народов.

Так было в ОРДЛО. Так живет РФ. И они все хотят, чтобы так жили и мы.

Именно поэтому я за то, чтобы до молекул разобрать, публично и каждодневно историю СССР, тюрем и пыток, насилия и доносов. Чтобы разобрать ОРДЛО, та как там, в секунды в людях возродилась память предков, и они пошли писать доносы и расстреливать личных врагов народа, лично ими избранных в эти самые враги. Политика была и есть прикрытием личных преступлений, как советских граждан, так и "народа Донбасса".

РФ называет себя правопреемницей СССР. Юридически это не состоялось, да и не может состояться. СССР — союз равноправных народов, так было записано в документах, так что РФ всего лишь новообразование на месте старой тюрьмы, не более. А вот по сути, да, РФ это полная калька СССР. Такая себе тюрьма народов, взятых в плен Российской Федерацией без права побега.

Насилие в РФ это и мораль, и догма, и смысл жизни. Именно поэтому РФ и ее тюрьмы, это механизм уничтожения россиян, как было в СССР, как есть в Беларуси.

РФ занимает ведущее место в мире по пропавшим без вести. РФ занимает ведущее место по насилию в тюрьмах и смертности в тюрьмах. РФ занимает ведущее место по пыткам и сфабрикованным делам. РФ — это палач, механизм для убийств. Почитайте, сколько там пропадает бизнесменов, сколько исчезает людей заработавших деньги.

На ментовском сленге это называется "выкормить кабанчика". Когда бизнесмен получает место у бюджета, право что-то строить за хороший откат, "крышу", приглашение на банкет с важными людьми. Думает, что вот оно, пошло, поперло, жар-птица счастья. А потом вдруг исчезает. Его ищут, ищут и не находят. Со счетов исчезают деньги. С жены смеются "сбежал с любовницей". А потом забывают.

И таких случаев на России много. Это их бизнес. ФСБ, милиция, исполнители, суд… Государство. Государство, как механизм разбоя. И все об этом знают. Молчат или используют эту систему для разборок с соседом, коллегой по работе или бизнесу.

Тысячи людей, похищенных и осужденных по надуманным делам исключительно с целью грабежа, грабежа государством. Тысячи людей похищенных и исчезнувших без следа. Нет тела-нет дела — это норма для РФ.

Неужели мы хотим жить так? Задавайте этот вопрос соседям и увидите, как многие из них улыбнутся и алчно оближут губы или согласно кивнут головой, да, именно так и хотим, ведь это мы будем убивать, а не нас. Гомо-советикус, он страшен, он неизлечим.

И все же, все же, я не перестану воевать на этом фронте, показывая и рассказывая, как страшна эта тюрьма народов и ее вертухаи, тщательно маскирующиеся под рядовых граждан.

Бойтесь, бойтесь тех, кто оправдывает насилие и тиранию, кто ищет господства диктатуры и мечтает поправить свое материальное положение за счет чужого имущества. Они, именно они построят вам тюрьму народов и станут вашими палачами. И стоит нам оступиться, как нас накроет этой страшной тьмой.

Новости из современной России: "В Ленобласти нашли частную подземную темницу с крематорием, сообщают местные СМИ. Расположена "частная тюрьма" в заброшенном коттеджном поселке, в доме, где раньше жил бывший сотрудник ФСИН. Камеры в темнице при этом закрываются на замки, аналогичные замкам в СИЗО "Кресты". Дом с секретом находится в заброшенном поселке Новый Петербург в Агалатовском поселении Всеволожского района. Кроме экс-сотрудника ФСИН в нем проживал гражданин РФ с фамилией Эскобар. Экс-сотрудник ФСИН, владелец дома Ренат Алимзанов. До 2004 года он работал начальником оперчасти Следственного изолятора №4 в Санкт-Петербурге и ушел на пенсию в звании капитана. Алимзанов занялся бизнесом — стал учредителем строительной фирмы и охранного предприятия. А в 2018 году, когда ему был 51-год, он неожиданно умер, тогда, по видимому и "бизнес" на тюрьме, остался без главы и замер. По данным журналистов, в темнице кроме камер с умывальниками, унитазами и двухъярусными нарами есть также система видеонаблюдения. Вход в подземную тюрьму был перекрыт бетонной плитой, которая опускалась с помощью гидравлической системы. Тюрьма была замаскирована под обычный дачный дом, от любопытных глаз территорию коттеджа защищал высокий забор. На участке находится также баня, в которой была обнаружена страшная находка – печь, подходящая для сжигания человеческих трупов.

"С 2018 года они силовики что-то там искали, они, к сожалению, нас не оповещают и не докладывают, что они там делали. Два года искали: в 2019 и 2020 году", — добавил глава поселения. Силовики мгновенно отреагировали на публикацию к коттеджу прибыла тяжелая техника, вход в темницу был засыпан землей".

"Евгений Вышенков, заместитель главреда издания "Фонтанка", описывает помещения частной тюрьмы, как хорошо сделанные копии камер из государственных следственных изоляторов.

По словам Вышенкова, люди, построившие это место, специально пытались убедить пленных, что они находятся в государственной тюрьме и потратили на это немало денег, воссоздавая СИЗО в мельчайших деталях.

"Если бы меня или вас с закрытыми глазами по какой-то волшебной причине туда привезли, то, когда бы нам открыли глаза, мы бы подумали, что мы находимся не у бандитов, а в государственной тюрьме. Там соблюдены все мелочи, все нюансы. Поверьте, я знаю, что я говорю, я бывал в разных местах", — говорит Вышенков.

Более того, чтобы человек полностью поверил, с ним должны были, и обращаться, как в государственной тюрьме – там не должно быть пыток, но должны присутствовать сотрудники в форме. Человека должны кормить и поить. Мотивы у похитителей могут быть самые разные – от получения информации, то передачи имущества. Но главный вопрос – что делать с пленником, возникает тогда, когда человек, наконец, выполнит все, что от него требовали. По словам Вышенкова, если предположить, что пленников отпускали, то в правоохранительные органы должны были поступать от них жалобы и заявления.

"Мне достоверно известно, что подобных заявлений и обращений в какие-либо правоохранительные органы примерно с такой легендой не было. Я думаю, что человек просто исчезал", — говорит Вышенков. Более того, журналисты нашли на территории участка самодельный крематорий, сделанный из нескольких бетонных колец".

Это не единичный случай. Частные тюрьмы, о которых "никто не знал" по России находят повсеместно. И, как правило, не находят ни их владельцев, ни узников. А вот к людям, которые заявляли на странные сооружения или "печи", у власти всегда появлялись претензии.

Немного примеров из жизни "братьев".

"Следственное управление СК России по Чукотскому автономному округу на своем сайте сообщило, что участковый уполномоченный полиции из поселка Провидения на Чукотке незаконно сажал людей в самодельную металлическую клетку и избивал задержанных. Старший лейтенант Миронов сажал в клетку, "чтобы пойманный не убежал и не помешал ему сосредоточиться". Клетка размером с кухонный холодильник находилась в коридоре сельского пункта полиции. В сентябре 2020 года участковый избил и запер в клетке 21-летнюю девушку. Расследование уголовного дела продолжается".

"В марте 2019 года чукотская прокуратура сообщила, что двое экс-полицейских предстанут перед судом за избиение двух жителей поселка Провидения. Силовики пытались заставить граждан сознаться в краже телефона. Весной прошлого года полицейские задержали провиденцев, доставили в отдел и потребовали от граждан подписать заранее подготовленные документы об их причастности к хищению мобильника. "Когда они получили отказ на свои незаконные требования, правоохранители, действуя группой лиц и по предварительному сговору, прибегли к насилию, используя спецсредства, и нанесли телесные повреждения потерпевшим", — говорится в заявлении прокуратуры".

"В 2019 году в Татарстане арестовали полицейского — он удерживал человека в рабстве и заставлял его работать на отцовской ферме. Двое братьев-полицейских похитили мужчину. По словам освобожденного, ему ежедневно приходилось работать на ферме с четырех утра до полуночи. Похитители регулярно били его, поливая руки кипятком за отказ чистить туалет. Спустя 20 дней его на несколько суток отпустили домой, поскольку сестра мужчины сообщила о его пропаже. Тогда он обратился в полицию и рассказал о том, что его держат в рабстве".

Все преступления в СССР, все пытки, доносы и казни совершались советскими людьми. Все. Абсолютно все. С молчаливого и не очень согласия, поддержки критического большинства.

Все преступления в РФ, все пытки, доносы и казни совершаются гражданами РФ, русскими. Все. Абсолютно все. С молчаливого и не очень согласия, поддержки критического большинства.

Все преступления в ОРДЛО, все пытки, доносы и казни совершаются русскоязычными, русскими, советскими людьми. Все. Абсолютно все. С молчаливого и не очень согласия, поддержки критического большинства.

Рабы строят себе гетто, зэки строят свою тюрьму народов, чтобы убивать друг друга, себя, таких, как они сами. Нет страшнее тюремщика, чем раб!

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