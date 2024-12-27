'Нет никаких недоразумений': Бутусов заявил об отсутствии конфликта между руководством ВСУ и DeepState

Пока нет никаких недоразумений между представителями военного командования и OSINT-проектом DeepState, который показывает на онлайн-картах продвижение фронта.

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Об этом рассказал журналист Юрий Бутусов, пишет Gazeta.UA.

"Руководство Вооруженных сил меня заверило, что никаких проблем DeepState создавать не будут. Я воспринял это как желание не раздувать конфликт. Смысла для DeepState конфликтовать с военным руководством нет никакого. Так же и у военного руководства с этой аналитической структурой тоже конфликтовать смысла нет", – отметил Бутусов, ссылаясь на собственные источники в высших кругах военного руководства.

Ранее Бутусов сообщил, что ОСУВ "Хортица", которым командует генерал Андрей Гнатов, не выдвинуло претензий именно к DeepState, но фактически раскритиковало данные, на основании которых были сделаны сообщения в соцсетях.

По его данным, вопрос могла снять встречу коллектива DeepState с командованием ОСУВ "Хортица" по согласованию освещения обстановки на фронте.