'Нет ни хирургии, ни реанимации': в оккупированном Мариуполе умер ребенок из-за отсутствия инфекционного отделения

В оккупированном российскими войсками Мариуполе наблюдается увеличение количества случаев острых кишечных инфекций, однако город до сих пор не имеет специализированного инфекционного отделения. Так, из-за отсутствия необходимой медицинской помощи, погиб один ребенок.

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Об этом сообщили в Мариупольском городском совете. Детей с инфекционными заболеваниями приходится доставлять до Донецка.

Одна из медицинских работниц скорой помощи в Мариуполе рассказала, что из-за этой ситуации один ребенок с острой хирургической патологией умер во время транспортировки, поскольку в Донецк нужно ехать два часа.

"Нет ни хирургии, ни реанимации, ни инфекционных отделений. Во второй больнице два года не могут закончить ремонт. Два года не работает лифт", – рассказала медработница.

Местные жители возмущены состоянием медицинской помощи в городе. Также ощутимый дефицит врачей, оборудования и доступа к специализированным специалистам.

"Такое "восстановление жизни" принесли в Мариуполь российские захватчики", -–отметили в Мариупольском городском совете.

Ранее сообщалось, что во временно оккупированном Мариуполе существует опасность возникновения вспышки холеры. Холерообразный вибрион был обнаружен в водоемах, реках и морской воде в пределах захваченного россиянами города.

Как сообщал OBOZ.UA, в начале июня в горсовете Мариуполя забили тревогу из-за экологической ситуации в захваченном войсками РФ городе. Центр Мариуполя из-за халатности захватчиков заливает канализационными отходами, попадающими в городские реки и Азовское море.

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