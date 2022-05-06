'Несут на себе основное бремя войны': в Украине отмечают День пехоты

Командующий Сил обороны Украины генерал-лейтенант Сергей Наев поздравил украинских пехотинцев с днем пехоты Вооруженных Сил Украины, который отмечается 6 мая. Он отметил, что именно пехота несет на себе основное бремя войны, и именно на пехотинцев сейчас украинский народ возлагает огромные надежды.

Командующий Силами обороны пожелал украинским воинам победы. Об этом Наев сказал в видеообращении, обнародованном Командованием Объединенных Сил ВСУ.

Наев отметил, что День пехоты является особенным среди всех военных праздников нашего государства. Ведь именно пехота несет основное бремя боевых действий, добросовестно выполняет боевые задания и является источником надежды украинцев на победу над врагом.

Видео дня

"Дорогие собратья и сестры, вам всегда непросто. Вам всегда приходится демонстрировать несгибаемый боевой дух, физическую выдержку, упрямство и рвение. Поэтому поздравляю каждого украинского пехотинца, который своими действиями несет мир и покой в каждый украинский дом, оставляя за собой право быть там, где в его присутствии больше всего нуждаются", - отметил Наев.

Командующий Сил обороны пожелал воинам выдержки и скорейшей и неизбежной победы.

"В этот день поздравляю каждого, кто с верой в сердце неустанно приближает победу. Искренне желаю всем вам выдержки и вознаграждения за мужество, старания и бессонные ночи! Желаю вам и вашим близким благополучия и согласия. Возвращайтесь домой живыми и здоровыми!" – сказал Наев.

Напомним, День пехоты ВСУ отмечается 6 мая с 2019 года. Дата была выбрана не случайно: именно в этот день в 1648 году украинские казаки под руководством гетмана Богдана Хмельницкого одержали первую выдающуюся победу в Национальной освободительной войне - в битве под Желтыми Водами.

Кроме того, именно этот день считается Днем Георгия Победоносца или Юрия Змееборца, являющегося одним из покровителей украинского войска.

В этот день украинцы чтят мужество и героизм воинов целого ряда родов войск: механизированных, мотопехотных, горно-штурмовых подразделений Сухопутных войск. Ведь они твердо защищают суверенитет, территориальную целостность и независимость Украины.

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