'Мы любим вас, Герои!' Украинские воины поделились трогательным письмом от девочки Кати. Фото

Украинские военные опубликовали трогательное письмо от украинской девочки Кати. В нем она выразила благодарность и любовь героям, которые защищают страну от российского нашествия.

Об этом рассказали в пресс-службе 68 отдельной егерской бригады. Там отметили, что послание лежало в одной из коробок с волонтерской помощью из Германии.

"Дорогие наши защитники! Столько гордости и любви в душе к вам. К каждому из вас. Где бы вы ни были и что бы ни делали, - мы любим вас и гордимся вами. Ваша служба важна для Украины. Мы вместе сейчас строим будущее нашей нации, страны, следующих поколений. Это не всегда легко, но это очень важно. Каждый из вас – наш Герой навсегда. Мы с вами!", – сказано в письме.

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