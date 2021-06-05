Как мы помним, в СССР жили исключительно высокопорядочные и высокоморальные люди. А еще очень счастливые и богатые, ну, в рамках дозволенного партией богатства и счастья советского человека, так как, опять же, мы помним, что много для счастья советскому человеку не нужно было — жила бы партия родная.

В СССР высокоморальные люди не воровали, не пили, не дебоширили, не превышали, не использовали служебных полномочий для своего блага, не брали взятки, не… В общем, мы же помним, это высокоморальные строители коммунизма. Конечно же, они жили строго по морали, чести и совести, как иначе, а вот все преступления в СССР совершали исключительно диверсанты, враги народа и разные классические враги, чуждые советскому человеку элементы.

Этот нарратив настолько вбит в голову людям, что они до сих пор живут в святой уверенности, что в СССР жили правильно и честно. Правда, те же самые люди рассказывают о своей жизни в СССР, с грустной ноткой ностальжи, как "я никогда не покупала лекарств, все брала на работе", "я мог любого посадить, мне и причины не нужно было, просто не понравился — в тюрьму, а статью я мог написать любую", "у меня дома было полно мыла и хлорки, я все брала на работе, в СССР было хорошо, всем обеспечивали, еще и домой хватало", "мама работала в школьной столовке, поэтому мы держали свиней, она домой приносила много продуктов и даже какао, у нас было столько какао, что мы его свиньям выливали, я его до сих пор не пью", "я не понимаю, почему ругают СССР, моя мама работала в ресторане, так вот, это глупости, что не было еды, у нас были и красная и черная икра дома, и сыр, и колбаса разная, и фрукты, всего было полно".

А еще в СССР был популярный анекдот, как условный рабочий Василий, каждый день приносил с завода по производству детских колясок запчасти, и каждый раз у него не получалось собрать детскую коляску, так как выходил танк.

Я жила на Донбассе, так вот, о том, что было в каждом дворе, можно было определить, где работает папа-мама. Моя соседка работала на молокозаводе, поэтому у них дома была сметана, которая застывала в холодильнике в масло, молоко из которого взбивали масло, вкусный не кислый сыр, в котором было много изюма. А вот другой сосед работал на стройке. У него было много цемента и песка. Поэтому у него покупала вся улица, часто меняя на то, чего не было у соседа.

Каждый нес с работы что-то домой. Не важно зачем. Просто это была позиция. Воровали на работе, у соседей, в погребах, на дачах, в полях, в колхозах, на шахтах, на заводах, в магазинах. Советский человек не мог не красть. Семьи, где воспитывалась честность, просто обсмеивали и считали дураками.

"Не украл – жизнь зря прожил" – эту поговорку я слышала на Донбассе, слышу и сейчас в селе, где народ с азартом тащит кукурузу с поля агрофирмы, при этом имея и свои паи, и свою землю. Так как считается, что урожай со своей земли, это не прибыль, прибыль это то, что удалось украсть.

И вот все эти современные ностальговщики по СССР до сих пор живут по принципам: приписки "удоев", воровство с работы, превышение и использование служебных и должностных полномочий в корыстных целях, ну и полная уверенность в своей правоте. Они и их родители так жили в СССР, они просто не понимают другой жизни.

Эти гомо-советикусы настолько читаемы и просты, что иногда мне кажется, что вот эти кнопки управления советским человеком, они уже в генах. Зависть, ненависть, жажда власти, жажда крови, воровство, кумовство, вечная ложь и вечная подмена понятий, чтобы всегда быть правым, вечная уверенность, что они пуп земли и им все должны.

И стоит им поддакнуть, подпитать их зависть, алчность, подвести к классовой вражде, указать на врага, они тут же собьются в стаю и заорут "расстрелять". Именно вот на этих китах и стоит управление социумом, ведь социум, это 80% людей с импринтинговой советской памятью и лучшим в мире советским образованием.

Вот вам пример, как "легким движением руки брюки превращаются" (с) Подмена понятий для оправдания своих преступлений — черта присущая гомо-советикусу. Именно поэтому люди, живущие в ОРДЛО оправдывают и себя в плане того, что они не виноваты, что повелись на пропаганду "наварассии" и "голосовали на референдуме" за создание "л-днр", оправдывают расстрелы, грабежи, убийство "значит, было за что".

Истории о несунах в СССР шокируют и масштабами, и изобретательностью, и тем, как власть "боролась", сажая укравшего колосок и отпускавшего укравшего вагоны. Ведь тот, кто воровал хорошо, мог заплатить и милиционеру и судье. Поэтому несуны с воспитали следующую цепочку — коррупционеров, покрывающих все их преступления.

Сколько в СССР было несунов в процентном соотношении? Я думаю, что это 80% населения, или даже больше. Ведь воровали уборщицы в школе, и работники спритзаводов, и даже работники фабрик по производству игрушек. Воровали товаром, воровали приписками, воровали разводя продукцию, занижая качество, но это не предприятиях, а вот дальше… Дальше воровали обвешивая покупателя, обманывая. Как там "губит людей не пиво, губит людей вода" — так смешно было, ведь все, кто любил квас и пиво знали, что они разведенные водой.

Именно этот класс людей и быстро реагирует на телевизионную пропаганду "олигарх-значит, вор", "богатство честно не наживешь", "все воруют и он ворует". Именно эти же люди, которые ненавидят всех богатых, потому что они обворовывают их, бедных, оправдывают лично свое воровство тем, что, мол, крадем-то мы у богатых, что им будет. Именно те, кто воровал и нес с предприятий, и продолжает нести, делать приписки, выписывать себе премии за несуществующие "подвиги" все они на 100% честные советские люди, уверенные, что их, бедных и несчастных обворовывают злые барыги.

И, что скрывать, факт есть факт, вот эти несуны из СССР спокойно перекочевали в современный мир. Есть они и у нас, есть они и на России, думаю, что есть в любой постсоветской стране. И люди, общество, в критическом его большинстве, как-то лояльно относятся к несунам, тем, кто до сих пор делает экономику и себе зарплату приписками, и наращивает удои на все 128%. И как только общество настораживается, ощупывая свой опустевший карман, из которого правительственные несуны уже что-то вынесли, ему дают "врага народа", "вора-олигарха-барыгу", чтобы его ненавидеть и с ним бороться.

Гомо-советикус управляем до скучноты.

Но, знаете, вот если брать проблему несунов в историческом ракурсе, то есть, когда мы говорим о мире счастливых и богатых людей СССР, то очень даже ничего так, поучительно, символично, как говорят у нас в Украине – "най буде". Ведь пример армии несунов СССР, красочный пример этой самой счастливой жизни высокоморальных людей, и я бы им пользовалась в спорах с колбасниками и ГОСТовщиками, которые закатывают глаза в ностальгии "ах, как было".

И, говоря о современном мире, пример советских несунов, которые сейчас мимикрировали, но делают то же самое, сливая солярку в коммунальных предприятиях, воруя деньги у села, воруя у своих соседей, на своих рабочих местах, я бы тоже взяла на вооружение эту тематику, ведь используя ее можно красиво раскрыть феномен гомо-советикуса, который врет, ворует и божится, крестясь партбилетом о своей честности.

На их примере можно показывать людям, как это ай-яй-яй хотеть жить хорошо за счет обворовывания ближнего своего. Оказывается, еще и польза от несунов, как класса, класса, который так и не выродился в нашем обществе, который до сих пор является фундаментом советчины и пуповиной эСССРии в нашем мире. А если несуны еще и в стране, которая наш враг и оккупант, то "медаль, этому парню с мешком запчастей с ядерного реактора".

Россия, яркий пример преемничества. Она так громко орет, что, мол, только она, родимая, приемник СССР, что даже и радуешься, и качаешь головой в некоторый случаях – "най буде". Потому, что Россия из СССР сохранила все, все от чего нужно бежать, что нужно искоренять и с чем нужно бороться. И несун эСССРовский стал несун РФ. И это не может не радовать.

Из российских СМИ стало известно о миллиардных хищениях при строительстве спецобъектов Минобороны РФ. Только за последнее время при строительстве восьми спецобъектов Минобороны было похищено в общей сложности около 4,8 миллиарда рублей. В апреле 2020 года следователи главного военного управления Следственного комитета РФ изучали обстоятельства уголовного дела о хищении бюджетных средств при поставках министерству обороны роботов-разведчиков, а в 2017 году под подозрение попали чиновники Минобороны и компания "766 УПТК", которая в рамках гособоронзаказа производила военные робототехнические комплексы "Уран-9". Эти роботы должны были заниматься разведкой и уничтожать бронетехнику. Новые машины отправили в Сирию, где во время боевых действий военные выявили у них ряд недостатков.

Великая армия РФ трещит по швам из-за воровства, несунов, краж, подделок документов, приписок и всякой другой так популярной в СССР ерунды. Советский народ тырил у советского народа, а русский человек тырил у русского человека, ну, и россиянин тырит у россиянина и государства российского. Таковы скрепы! А теперь представьте размахи разворовывания денег по всей РФ. Представили? Ну, а теперь доплюсуйте сюда несунов ОРДЛО, разворовывания денег, выделяемых РФ на "армию л-днр", пропаганду, содержание "республик".

Ну, здесь "несуны" я уже утрирую. Здесь масштабные несунища в особо крупных государственных размерах. Нет, конечно, народ тоже помогает по мере сил и возможностей.

В ОРДЛО воруют гуманитарку и продают ее. Воруют оружие. Воруют ГСМ с военной техники. Воруют лекарства в больницах. Сейчас ОРДЛыния живет по принципу "не украл — день пропал", как в старые, добрые советские времена, звучит песня "Ностальжи". А еще, я бы отметила медалью "За ударное уничтожение оборонной мощи РФ" тех, кто тоже родом из СССР — приписчиков. О, в СССР это любили. Ударными темпами надаивали на бумаге и добывали миллионы тонн.

В отчетах ЦП КПСС шли только высокие цифры роста промышленности и удоев. На самом деле, все было пшик. И, в конце концов, все эти "на 128% больше" вылились в дефицит продовольствия и товаров, голод, от которого РФ спасали США "ножками Буша".

Поэтому, когда я читаю "уровень современности в российских стратегических ядерных силах составляет 86%, такого уровня не имеет ни одна армия мира, а в целом по армии данный показатель превышает 70% и продолжает увеличиваться, поэтому мощь российской армии увеличивается в том числе благодаря тому, что российская промышленность встала на "достаточно надежные, основательные рельсы" (Шойгу) – я что-то ржу.

Сказочники хреновы. Вот в последнее бряцанье оружием, РФ и показала всю "мощь", так как чтобы напугать мир, она стянула к границам войска, которые, внимание, были собраны по крупицам со всей РФ. То есть сейчас укреплена граница РФ-Украина, российская техника пылится в Беларуси, а вот остальные гарнизоны и границы РФ абсолютно прозрачны, не защищены и открыты. И не сможет РФ быстро вернуть технику в Хабаровск, если там что-то не то будет.

Не много попалили мощь РФ, красиво нарисованную пиарщиками и представители "народной милиции" "республик", которые в соцсетях удивленно ноют о том. Что им прислали "гнилье, списанную технику, половина не заводится, на половине нет запчастей, все раскурочено".

Многая российская техника, которая стоит на ж/д платформах в Ростове и ОРДЛО, не только первой свежести (дата выпуска 90-е годы), но и вряд ли сможет по причине своего технического состояния съехать с этих самых платформ и поехать дальше. Более того, пока техника стоит на запасном пути, ее тихо разбирают на запчасти.

Что ж, здесь все прекрасно, эСССРия, которая сожрала сама себя, эРэФия, которая по советским канонам пожирает сама себя и несуны, как фактор стабильности гомо-советикуса эСССРии, которые пожирают РФ. Это все, как ржавчина, которая разъедает металл. И чем ниже социальная защищенность россиян, чем ниже их заработок и достаток, тем выше процент хищений. Нам осталось только подождать!

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