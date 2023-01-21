Несокрушимые украинцы: благотворители обеспечивают Краматорск светом и теплом

Краматорская военно-гражданская администрация и БФ Эдуарда Мкртчана договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках поддержки общества.

Видео дня

Украинский Краматорск – сейчас одна из самых горячих точек на карте страны. Российские войска регулярно обстреливают и пытаются уничтожить город. Люди еще с начала осени жили в ожидании холодной зимы без света и тепла. На помощь местным жителям пришли благотворители.

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана в течение трех предыдущих месяцев передал на нужды общин Донбасса 120 генераторов, около 2 тыс. печок-буржуек, а также строительные материалы для восстановления кровель поврежденных домов.

"Несмотря на все Краматорск дает достойный отпор врагу. Наши воины самоотверженно защищают украинскую землю. Местные жители больше всего страдают от действий оккупантов. Наша главная цель – всесторонняя поддержка людей. Учитывая проблемы с электроснабжением региона, в результате постоянных вражеских обстрелов, мы сделали главный акцент на обеспечении людей генераторами и печками. Сегодня передаем еще 7 генераторов на нужды граждан", – рассказывает меценат и основатель Благотворительного фонда Эдуард Мкртчан.

Еще в 2014 году в тогда мирный и преуспевающий Краматорск пришла война. Со временем оккупантов удалось выгнать из украинского города. После полномасштабного вторжения россиян 24 февраля город подвергается постоянным вражеским обстрелам.