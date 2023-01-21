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Несокрушимые украинцы: благотворители обеспечивают Краматорск светом и теплом

Глеб Иванов
Общество
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Несокрушимые украинцы: благотворители обеспечивают Краматорск светом и теплом

Краматорская военно-гражданская администрация и БФ Эдуарда Мкртчана договорились о дальнейшем сотрудничестве в рамках поддержки общества.

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Украинский Краматорск – сейчас одна из самых горячих точек на карте страны. Российские войска регулярно обстреливают и пытаются уничтожить город. Люди еще с начала осени жили в ожидании холодной зимы без света и тепла. На помощь местным жителям пришли благотворители.

Несокрушимые украинцы: благотворители обеспечивают Краматорск светом и теплом

Благотворительный фонд Эдуарда Мкртчана в течение трех предыдущих месяцев передал на нужды общин Донбасса 120 генераторов, около 2 тыс. печок-буржуек, а также строительные материалы для восстановления кровель поврежденных домов.

Несокрушимые украинцы: благотворители обеспечивают Краматорск светом и теплом

"Несмотря на все Краматорск дает достойный отпор врагу. Наши воины самоотверженно защищают украинскую землю. Местные жители больше всего страдают от действий оккупантов. Наша главная цель – всесторонняя поддержка людей. Учитывая проблемы с электроснабжением региона, в результате постоянных вражеских обстрелов, мы сделали главный акцент на обеспечении людей генераторами и печками. Сегодня передаем еще 7 генераторов на нужды граждан", – рассказывает меценат и основатель Благотворительного фонда Эдуард Мкртчан.

Несокрушимые украинцы: благотворители обеспечивают Краматорск светом и теплом

Еще в 2014 году в тогда мирный и преуспевающий Краматорск пришла война. Со временем оккупантов удалось выгнать из украинского города. После полномасштабного вторжения россиян 24 февраля город подвергается постоянным вражеским обстрелам.