Нереальные сроки и несоответствие военному состоянию: СМИ раскритиковали новый закон о промзагрязнении

Закон №11355 "Об интегрированном предотвращении и контроле промышленного загрязнения", принятый ВР в середине июля, вызвал волну критики среди экспертов и активистов. Главных оговорок три: нереальные сроки модернизации промышленности, заложенные в законе, экономическое давление на предприятия и игнорирование реалий военного времени в Украине.

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Об этом написала пресс-служба "ЭкоПолитики"

"Закон о промышленном загрязнении предусматривает 7 лет для внедрения лучших доступных технологий и методов управления (НИТМ) на существующих предприятиях, и срок в 10 лет – для вывода устаревших установок из эксплуатации. При этом Европейская Бизнес Ассоциация обратилась к власти с просьбой отменить временные ограничения в 7 лет для внедрения НДТМ на существующих предприятиях и увеличить соответствующий возможный конечный срок для вывода установок из эксплуатации до 15 лет – промышленность ведь не имеет финансовой способности модернизировать производство во время войны без финансовой помощи от государства и ЕС", – указывает издание.

Опрошенный ЭП генеральный директор Центра Экологии и Развития Новых технологий Владислав Антипов напомнил, что даже в стабильной и состоятельной Европе переход на НДТМ осуществлялся более 20 лет. Поэтому срок 7 лет для Украины не выглядит реалистичным.

"Одно из главных замечаний экспертов – то, что отечественные предприятия будут обязаны провести значительное количество подготовительных действий и инвестиций для получения интегрированного разрешения окружающей среды до октября 2028 года. Эта необходимость может стать серьезным бременем для бизнеса, особенно в условиях войны, когда финансовые ресурсы ограничены, а экономическая стабильность под вопросом и может привести к закрытию части предприятий. Ведь, кроме лозунгов и рамочных норм, у законопроекта вообще нет никакой конкретики, и неясно, где, на каких условиях и когда украинский бизнес сможет получить доступ к финансированию", – пишет "ЭкоПолитика".

Сейчас многие украинские отрасли работают либо на грани рентабельности, либо "в минус", говорят эксперты. Сейчас у предприятий нет собственных средств для масштабных инвестиций, а привлечь иностранное финансирование для завода, над которым ежедневно летают ракеты, просто невозможно.

Отсюда вытекает третья оговорка: несоответствие закона реалиям военного положения, подчеркивают эксперты.

"Специалисты констатируют, что законопроект абсолютно не учитывает возможные сроки прекращения военного положения в Украине, что ставит под угрозу выполнение его норм в установленный срок. Они предлагают отсрочить вступление в силу закона до момента завершения военного положения – поскольку никто не может предусмотреть, когда это произойдет. В частности, президент Ассоциации профессионалов окружающей среды Людмила Цыганок от имени всех специалистов PAEW выразила обеспокоенность тем, что в текст законопроекта №11355 включили четкие дедлайны без учета поправок на окончание войны", – резюмируют в издании.

Ранее глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник заявил, что закон о промзагрязнении оставит Украину без промышленности уже через 10 лет, если в него не будут внесены изменения.