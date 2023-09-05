'Непростая процедура': Вениславский рассказал, ждать ли массовой экстрадиции уклонистов в Украину

Массовой экстрадиции уклонистов из-за границы не будет. Процедура очень непростая, а уголовная ответственность носит индивидуальный характер.

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Об этом рассказал народный депутат, член комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности и обороны, представитель президента в парламенте Федор Вениславский в эфире "Радио Свобода". "С точки зрения юридической процедуры массовой экстрадиции граждан нет. Уголовная ответственность носит персонализированный, индивидуальный характер", – пояснил он.

По словам Вениславского, в отношении каждого лица необходимо предоставлять доказательства о том, что оно скрывается от правоохранителей.

"По каждому факту необходимо обращаться и предоставлять соответствующие документы о том, что лицо скрывается от органов досудебного расследования, суда и только после этого можно задействовать процедуру экстрадиции", – сказал депутат.

По его словам, окончательное решение принимает суд страны, где находится уклонист.

"Учитывая правила, европейские правовые стандарты, регламентирующие деятельность и судебных органов, и правоохранительных – это может быть обжаловано в суде Болгарии, Польши или Румынии. И окончательное решение будет за судом. Поэтому, конечно, это очень непростая процедура и будем думать, как ее сделать более гибкой. Но это требует тщательных анализов и дискуссий", – объяснил Вениславский.

Он отметил, что наиболее массовый характер имеет использование поддельных документов для выезда за границу, например справка об инвалидности I или II группы.

"С точки зрения предъявленных документов официально законно пересекли государственную границу. Но с точки зрения поддельных документов – это отдельное преступление, охватывающее ответственность и тех, кто изготовил такие фальшивые документы, и тех, кто такие документы сознательно использовал", – сказал Вениславский.

По его словам, установление таких фактов – компетенция правоохранительных органов. После возбуждения дела должны быть проведены экспертизы, которые установят, были ли фальшивыми документы, далее уже может быть заочно уведомлено о подозрении, после чего могут быть задействованы правила экстрадиции.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Министр юстиции Денис Малюська отметил, что в Раде уже готовят закон об отдельном режиме содержания для граждан, возвращаемых из-за границы во время войны. Это позволит запустить механизм экстрадиции прежде всего для украинских топ-коррупционеров, а впоследствии и для уклонистов.

– Лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что Рада занимается разработкой механизма, который позволит делать запрос на экстрадицию уклонистов, выехавших за границу по фальшивым документам.

– В Польшу выехали 80 тыс. украинцев мобилизационного возраста, заявила Rzeczpospolita. Не исключено, что Украина может попытаться экстрадировать уклонистов, Варшава уже выдала Киеву граждан нашей страны, которые переправляли нелегалов, говорится в статье.

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