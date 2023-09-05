В Польшу выехали 80 тыс. украинцев мобилизационного возраста: какая процедура их экстрадиции

С 24 февраля 2022-го по 31 августа 2023-го в Польшу въехало почти 2,87 миллиона граждан Украины в возрасте 18-60 лет, а вернулось назад почти 2,8 миллиона украинцев – то есть около 80 тысяч наших граждан мобилизационного возраста остались в этой стране. Часть из них, вероятно, имели на это законное право, а вот остальные, скорее всего, нет. Не исключено, что Украина может попытаться экстрадировать их домой.

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Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita, ссылаясь на польских пограничников. В статье также отмечается, что Польша, согласно соглашению с Украиной, уже выдала Киеву граждан нашей страны, которые переправляли нелегалов в Европу.

Что же касается тех мужчин мобилизационного возраста, которые выехали в Польшу из Украины и остаются там, то они могли бы быть мобилизованы в ряды ВСУ, усилив таким образом обороноспособность нашего государства. Об этом заявил член Комитета ВР по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Федор Вениславский.

"Это важная цифра для Украины", – отметил он. Нардеп не исключил, что украинская прокуратура на основании начатых уголовных производств может начать обращаться к другим странам насчет экстрадиции таких граждан в Украину.

Что нужно для экстрадиции

Как объяснил представитель Главного управления полиции Польши Мариуш Цярка, чтобы требовать экстрадиции этих украинцев, наше государство должно оформить международный ордер на арест каждого из них.

"Если мы задержим такого иностранца, например, для простой проверки на дороге, наша система KSIP (Информационная система Национальной полиции – Ред.) покажет, что это лицо, которое преследуется прокуратурой Украины, потому что там есть данные Интерпола", – сказал он.

В таком случае украинца задержат и проинформируют об этом прокуратуру. А вот решение о том, состоится ли его экстрадиция обратно в Украину, будет принимать польский суд.

Как сообщал OBOZREVATEL:

– Основной проблемой экстрадиции украинцев-уклонистов из-за границы есть опасения других стран, связанные с безопасностью. Однако министр юстиции Денис Малюська заявил, что у украинских властей уже есть план действий.

– Военнообязанных украинцев, которые выехали из страны во время войны, купив справки у коррумпированных чиновников военно-врачебной комиссии (ВВК), могут вернуть в Украину. Не исключено, что в дальнейшем уклонистов ждет наказание по нормам Уголовного кодекса.

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