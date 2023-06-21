'Неописуемая боль и невосполнимая потеря': в боях за Украину погиб 22-летний военный из Одесщины. Фото

В боях против российской оккупационной армии погиб уроженец Одесской области Александр Кирой. Воина похоронят в родном селе Граденицы.

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Защитнику страны было всего 22 года. Об этом сообщает Беляевский городской совет в Facebook(чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

В горсовете отметили, что о гибели украинских военных всегда очень трудно говорить, но еще труднее найти слова поддержки для родных, близких и знакомых павших воинов.

"Трудно воспринимать смерть наших защитников… Еще труднее найти слова утешения и поддержки для родных, близких и знакомых Александра. Это неописуемая боль и невосполнимая потеря, которую не простим оккупанту и никогда не забудем. Герои не умирают, они продолжают защищать нас с небес", – говорится в сообщении.

Напомним, в боях за свободу и независимость Украины погиб бывший работник Херсонского областного академического музыкально-драматического театра им. Н.Кулиша Антон Белозубов. Герой прошел оккупацию и сразу вступил в ряды ВСУ, чтобы защитить Родину от оккупантов.

Ранее в боях за свободу и независимость нашей страны погиб ривненский воин-блогер "Дидусик" Виктор Суходольский. Только три дня назад Герой получил высокую награду – медаль "За храбрость в бою".

Как сообщал OBOZREVATEL, Украина в российской войне потеряла еще одного своего Героя. В боях за свободу и независимость нашей страны погиб ривненский воин-блогер "Дидусик" Виктор Суходольский.

Ранее под Бахмутом в боях с агрессором не стало 25-летнего воина Юрия Юхимюка с Волыни. В начале полномасштабного вторжения он вернулся в Украину из Германии, где жил и работал, чтобы встать на защиту Родины.

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