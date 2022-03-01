Уважаемые друзья, бойцы ВСУ, ТРО ВСУ, НГУ, Нацполиции. Сейчас наша эффективная оборона возможна только благодаря быстрым маневрам, нашим войскам и грузам, нашим гражданам следует передвигаться упорядоченно, с проверками, но быстро, по возможности избегая очередей.

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Через те, що мобілізація та організація сил оборони відбувається, на жаль, хаотично, без належної підготовки, вже після початку бойових дій, то блок-постів від різних структур створено багато, неузгодженостей багато, багато людей провокує значну кількість інцидентів, деякі з яких призводять до трагічних наслідків з відкриттям стрільби. Також ми сильно гальмуємо рух, створюємо зайві стреси дітям та дорослим, витрачаємо час та ресурси на транспорті, які і без того потребують економії. Людям важко стояти у довгих багатокілометрових чергах, так транспортна система працювати не повинна. Ми себе цим самим дезорганізуємо більше, ніж захищаємо.

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Тому прошу подивитись жахливу статистику стрільби по своїх, і зрозуміти, що так жити та воювати не можна. Це не порядок - це хаос. Навіть під час війни треба діяти холоднокровно, давати об’єктивну оцінку обстановці, а не створювати загрозу для своїх товаришів невиправдано жорсткими діями. Це дуже велика проблема, від якої не можна ховатись, а яку потрібно терміново вирішувати в кожній області.

Штаб оборони Дніпропетровської області на чолі з головою ВЦА Валентином Різниченко та його заступником Геннадієм Корбаном сьогодні ухвалив комплекс рішень по підвищенню якості організації оборони області:

1. Підрозділи ТРО ЗСУ повністю відсторонені від функцій контролю та перевірки на блок-постах. Ці добровольчі частини мають займатися виключно бойовою підготовкою та злагодженим, передусім для бою у місті. Вони мають опанувати навичками піхотної війни, бо їх основний противник - російська армія, вони мають готуватись до бойового застосування.

2. На блок-постах стоять тільки поліція або Нацгвардія.

3. Для того, щоб спецтранспорт та військовий транспорт уникали заторів, позначається одна резервна смуга.

4. Вводиться захищена спецперепустка для структур оборони та спецтранспорту, яких не треба доглядати.

5. Кількість блок-постів переглядається, і кожен з них отримує певну спеціалізацію щодо до перевірок певних категорій транспорту, а не усіх поспіль на кожному блоці.

6. Ідея зняття дорожніх вказівників себе не виправдовує, бо у великих індустріальних районах з інтенсивним рухом вказівники дозволяють пришвидшити рух транспорту.

7. Створена координаційна структура, Ситуаційний центр, в який делеговані представники від усіх силових структур. Він має швидко вирішувати неузгодженості.

Треба впорядкувати ситуацію на автошляхах.